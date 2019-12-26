Глава РФ Владимир Путин неоднократно попадал в конфузы из-за оговорок, которые потом становились не только предметом насмешек, но и темой для исследования «иносказаний» лидера

Очередным казусом отметилась встреча Владимира Путина с правительством, передает Politeka.

Толкая речь перед аудиторией, он завил, что одной из главных задач власти является «борьба с повышением уровня доходов граждан. Особенно среди тех категорий, которые получают наименьшие доходы».

Путин на встрече с правительством: одной из главных задач является борьба с повышением уровня доходов граждан.



Нет, это Путин не оговорился.

Это Путин ПРОговорился. pic.twitter.com/uVhnSiBbVa — Проф. Преображенский (@prof_preobr) December 25, 2019

Эта оговорка моментально стала темой для обсуждений в Twitter.

Так, в блоге Проф. Преображенский появилось не только видео оговорки, но и ее «разбор».

«Путин не оговорился. Это Путин проговорился», – отмечается в подписи к публикации. А в комментариях дается развернутое пояснение, почему это не случайно прозвучало:

«Почему я считаю, что Путин ПРОговорился. Потому что Путин отлично понимает: независимым и обеспеченным людям его власть не нужна. Независимые и обеспеченные избавятся от Путина в один день. А вот людьми бедными и привыкшими терпеть его власть может править бесконечно».

Дискуссия под твитом разгорелась нешуточная.

«Особенно борьба с теми кто имеет наименьшие доходы. Сегодня дед вообще не врёт. Наверно проиграл на спор.))))))))))», «Надо признать, борьба с ростом доходов населения идет с большим успехом», «ну хоть не нап***л. такое редко бывает. А так всё логично - нищими проще управлять, они не будут выходить на митинги боясь потерять работу», «Обычно ему писали о чём врать на бумажке, а тут вона как - рот открылся, прорвало верхний бачок и неожиданно вывалились все пакости которые задуманы шоблой», «В СССР уничтожали богатых, в newСССР будут уничтожать бедных. Запомните этот твит», – иронизируют пользователи.

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