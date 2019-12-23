Российский президент Владимир Путин сделал замечание полпреду в Южном федеральном округе Владимиру Устинову

Курьезный случай произошел, когда делегация главы государства посетила сельскохозяйственную выставку в Адыгее, передает Politeka.net со ссылкой на сообщения в Твиттере (чтобы посмотреть видео, скролльте вниз). Пока Путин общался с чиновниками, Устинов потянулся рукой к прилавку и взял палку колбасы, видимо, чтобы прочитать этикетку. Движение с его стороны заметил президент и сказал ему, обернувшись: "Колбасу положите", на что Устинов улыбнулся, а Путин продолжил: "Верни колбасу, все прощу".

Появившееся в сети видео инцидента начали активно комментировать:

"Правильно. Нет санкнижки, нечего и колбасу грязными руками трогать."

"Это всё жлобство"

Путин пошутил над полпредом Устиновым, который взял палку колбасы на сельскохозяйственной выставке в Адыгее.



"Колбасу положите", - обернувшись, отреагировал с улыбкой Путин.



Устинов, рассмеявшись, вернул продукт на место. "Верни колбасу, все прощу", - добавил Путин. pic.twitter.com/uhsGm2bpY5 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 23, 2019

Ранее мы сообщали, фотожаба на Путина, где его изобразили "рисующим" губы старушке при смерти насмешила сеть. Дело в том, что под старушкой художник Сергей Елкин имел в виду российскую экономику, которую Путин стремиться привести в божеский вид, но, очевидно, тщетно.

"Однажды у нас делали в лаборатории съемные зубы уже не совсем живому пациенту. Чтобы во гробу смотрелся", "Для Трампа невесте мейкап наводит?", "Стабильно тяжело", "Как бы он с ней с*ксом не стал заниматься", "Давно уж лапти сплела", "И деда такой молодой!", "Согласно росстату с тех пор она немного разбухла. Так бывает с трупами", "Какой правильный сердечный ритм ".

Также мы писали, другой карикатурист Леша Ступин изобразил российского президента в шапке-ушанке, штанах цвета хаки, с голым торсом и сразу тремя золотыми часами на руке. На картинке Путину подставили под нос дулю.

«Трое Hublot?», «Дави его!», «Ммм, в фирменных часах», «какой прекрасный сюжет и ракурс», - пользователи не удержались от комментариев.

До этого, Путина высмеяли из-за его странного вида руки. Кадры с его пресс-конференции в Москве разлетелись по сети, и пользователи, обнаружившие странность, сразу же окрестили руку клешней.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

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