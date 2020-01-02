Репер Oxxxymiron тонко высмеял Новый год в России



Как передает Politeka.net, соответствующую запись он опубликовал на своей страничке Instagram.

По его словам, именно так нужно было начать Новый 2020 год.

На фото он лежит с котом на кровати и смотрит "обращение" на своем смартфоне. Вот только обращение к россиянам было не от президента Владимира Путина, а "Новогоднее обращение непрезидента Невладимира Непутина"

"Начните год правильно", - подписал фото рэпер.

Подписчики поддержали такую идею звезды, а некоторые даже вспомнили украинского президента Владимира Зеленского.

"Там не Путин", "Думаю, что многие именно так встречали Новый год. Потому что денег на телевизор нет", "С поздравлением от Зеленского))", " У Зели лучше речь была", " Смотреть непоздравление невладимира неВладимировича 🤙 респект"," У тебя правильный президент ", "Правильно — это если бы на телефоне было видео президента Украины", "Лучше Зеленского посмотри" - писали в комментариях под постом рэпера.