Репер Oxxxymiron тонко высмеял Новый год в России
Как передает Politeka.net, соответствующую запись он опубликовал на своей страничке Instagram.
По его словам, именно так нужно было начать Новый 2020 год.
На фото он лежит с котом на кровати и смотрит "обращение" на своем смартфоне. Вот только обращение к россиянам было не от президента Владимира Путина, а "Новогоднее обращение непрезидента Невладимира Непутина"
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"Начните год правильно", - подписал фото рэпер.
Подписчики поддержали такую идею звезды, а некоторые даже вспомнили украинского президента Владимира Зеленского.
"Там не Путин", "Думаю, что многие именно так встречали Новый год. Потому что денег на телевизор нет", "С поздравлением от Зеленского))", " У Зели лучше речь была", " Смотреть непоздравление невладимира неВладимировича 🤙 респект"," У тебя правильный президент ", "Правильно — это если бы на телефоне было видео президента Украины", "Лучше Зеленского посмотри" - писали в комментариях под постом рэпера.
Напомним, российский актер Никита Кукушкин записал пародию на новогоднее обращение президента России.
В "новогоднем обращении "Невладимира Невладимировича Непутина" (как назван сам ролик) речь идет о том, что из-за наличия огромного количества двойников "оригинал" Путина был утерян, поэтому теперь приходится постоянно выкручиваться.
"Путин" объявил о своем уходе, и заявил, что перед отставкой подписал ряд указов, по которым Россия становится парламентской республикой, с участников "московского дела" снимают все обвинения, всех политзаключенных отпускают, Росгвардию ликвидируют, а МВД и ФСБ сокращают.
Кукушкин в облике Путина так же добавил, что Россией сейчас руководят 50 двойников президента.
Напомним, Путин публично накинулся на подчиненного, позор попал на видео: "Колбасу положите!".
Как сообщала Politekа, Путин ярко опозорился перед Лукашенко, едкая фотожаба произвела фурор.
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