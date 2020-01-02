У Росії президента України Володимира Зеленського висміяли на новорічному «Блакитному вогнику»

Номер був опублікований на YouTube телеканалу «Росія 1». Під час розважальної програми російський ведучий Андрій Малахов запропонував «заглянути до сусідів на вогник», натякаючи на Україну. На сцену вийшли гумористи брати Пономаренки і Микола Бандурин в українському національному одязі. Артисти кривлялися і говорили ламаною українською мовою, висміюючи нову українську владу в особі «слуг народу».

Слідом на сцені з'явився «двійник» Зеленського – уродженець Узбекистану Умід Ісабоєв. Артисти продовжили глузливі пісні про Україну.

«Нехай під кінець року, дасть звіт слуга народу. Прикусіть язики, я чую кроки слуги», - співали брати Пономаренки.

Клоунаду на РосТБ прокоментував у своєму Фейсбук колишній нардеп Борислав Береза, який назвав номер принизливим для нашої країни.

«М'яко кажучи - обі**али в зневажливому вигляді. Мабуть, декому треба ще раз подзвонити Путіну. У мене чимало претензій до президента України і я їх висловлюю публічно. Тому що я громадянин України і тому що мені не байдуже, що відбувається. Але коли незрозуміло хто, незрозуміло звідки, після Криму і Донбасу, та ще й у такій формі, дозволяє собі насміхатися над Україною в особі Зеленського, то це викликає у мене неприйняття і виправдане обурення», - заявив він.

Раніше ми писали про те, що Зеленський приведе Україну до миру, але зіткнеться зі зрадою і труднощами.

Такий прогноз на 2020 рік для президента України зробила астролог Олена Осипенко.

Вона підкреслила, що розглядає всі політичні сили нейтрально, але впевнена, що "Слуга народу" приведе Україну до миру, а так як лідером цієї політичної сили є Володимир Зеленський, астролог дала свій прогноз для нього на 2020 рік.

Нагадаємо, Зеленський може зробити прем'єром скандального економіста.

Як повідомляла Politeka, український режисер збунтувався проти Зеленського через "Сватів".

Також Politeka писала, що Зеленський потряс новорічною промовою, українці не втрималися.