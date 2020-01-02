В России президента Украины Владимира Зеленского высмеяли на новогоднем «Голубом огоньке»

Номер был опубликован на YouTube телеканала «Россия 1». Во время развлекательной программы российский ведущий Андрей Малахов предложил «заглянуть к соседям на огонек», намекая на Украину. На сцену вышли юмористы братья Пономаренко и Николай Бандурин в украинской национальной одежде. Артисты кривлялись и говорили на ломаном украинском языке, высмеивая новую украинскую власть в лице «слуг народа».

Следом на сцене появился «двойник» Зеленского – уроженец Узбекистана Умид Исабоев. Артисты продолжили издевательские песни об Украине.

«Пусть на исходе года, даст отчет слуга народа. Прикусите языки, слышу я шаги слуги», - пели братья Пономаренко.

Клоунаду на РосТВ прокомментировал в своем Фейсбук бывший нардеп Борислав Береза, который посчитал номер унизительным для нашей страны.

«Мягко говоря - обо**али в уничижительном виде. Видимо, кое-кому надо еще раз позвонить Путину. У меня немало претензий к президенту Украины и я их высказываю публично. Потому что я гражданин Украины и потому что мне не безразлично, что происходит. Но когда непонятно кто, непонятно откуда, после Крыма и Донбасса, да еще и в подобной форме, позволяет себе насмехаться над Украиной в лице Зеленского, то это вызывает у меня неприятие и оправданное возмущение», - заявил он.

Ранее мы писали о том, что Зеленский приведет Украину к миру, но столкнется с предательством и сложностями.

Такой прогноз на 2020 год для президента Украины сделала астролог Елена Осипенко.

Она подчеркнула, что рассматривает все политические силы нейтрально, но уверена, что "Слуга народа" приведет Украину к миру, а так как лидером этой политической силы является Владимир Зеленский, астролог дала свой прогноз для него на 2020 год.

Напомним, Зеленский может сделать премьером скандального экономиста.

Как сообщала Politeka, украинский режиссер взбунтовался против Зеленского из-за "Сватов".

Также Politeka писала, что Зеленский потряс новогодней речью, украинцы не удержались.