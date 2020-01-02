Журналіст Роман Цимбалюк дав дві версії того, навіщо президент України Володимир Зеленський привітав Володимира Путіна з Новим роком



Свій коментар він дав в інтерв'ю "Ехо Москви".

За його словами, Володимир Зеленський таким ходом намагається домогтися бажаного від російського колеги.

"Наш президент дуже вправний дипломат і він хоче своїм людським ставленням до президента РФ вирішити ті проблеми, про які ми говорили до цього. Зокрема, територіальні, може бути він розраховує на свою чарівність. На магію", - заявив журналіст.

Крім того, він вказав ще одну можливу причину - це може бути така тактика вербування

"Якщо виходити з професії глави російської держави. Насправді в цьому немає нічого поганого, я так думаю. Хоча хорошого теж. Якщо люди спілкуються телефоном один з одним 31-го числа, то напевно будь-яка людина привітає свого співрозмовника з Новим роком. Просто у зв'язку з тим, що ці люди не просто якісь родичі, друзі або ще хтось, вони представляють дві країни, частина з якої захоплена в даному випадку Володимиром Володимировичем Путіним", - заявив журналіст.

Крім того, він не зміг втриматися і пожартував над президентом РФ.

"І взагалі, коли дивишся на список телефонних контактів Путіна 30-го і 31-го – там хто? – два президента Казахстану, перший і другий, президент Киргизії, президент республіки Білорусь і президент України. Такі знаєте… ніби як співрозмовники на рівні 2014 року.", - уклав він.

Раніше Роман Цимбалюк яскраво спустив з неба на Землю президента РФ Володимира Путіна і його вірних пропагандистів.

В ефірі популярного онлайн-шоу телеведучої Яніни Соколової український журналіст Роман Цимбалюк яскраво розніс російських окупантів. Крім того, він розвіяв найдурніші з міфів глави РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, Цимбалюк познущався над пропагандистами з ОРДЛО

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