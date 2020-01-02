Журналист Роман Цимбалюк дал две версии того, зачем президент Украины Владимир Зеленский поздравил Владимира Путина с Новым годом



Свой комментарий он дал в интервью "Эху Москвы".

По его словам, Владимир Зеленский таким ходом пытается добиться желаемого от российского коллеги.

"Наш президент очень искусный дипломат и он хочет своим человеческим отношением к президенту РФ решить те проблемы, о которых мы говорили до этого. В частности, территориальные, может быть он рассчитывает на свое обаяние. На магию", - заявил журналист.

Кроме того, он указал не еще одну возможную причину - это может быть такая тактика вербовки

"Если исходить из профессии главы российского государства. На самом деле в этом нет ничего плохого, я так думаю. Хотя хорошего тоже. Если люди общаются по телефону друг с другом 31-го числа, то наверное любой человек поздравит своего собеседника с Новым годом. Просто в связи с тем, что эти люди не просто какие-то родственники, друзья или еще кто-то, они представляют две страны, часть из которой захвачена в данном случае Владимиром Владимировичем Путиным", - заявил журналист.

Кроме того он не смог удержаться и подшутил над президентом РФ.

"И вообще, когда смотришь на список телефонных контактов Путина 30-го и 31-го – там кто? – два президента Казахстана, первый и второй, президент Киргизии, президент республики Беларусь и президент Украины. Такие знаете… вроде как собеседники на уровне 2014 года.", - заключил он.

Ранее Роман Цимбалюк ярко упустил с неба на Землю президента РФ Владимира Путина и его верных пропагандистов.

В эфире популярного онлайн-шоу телеведущей Янины Соколовой украинский журналист Роман Цимбалюк красочно разнес российских оккупантов. Кроме того, он развеял самые глупые из мифов главы РФ Владимира Путина.

Напомним, Цимбалюк поиздевался над пропагандистами из ОРДЛО

Как сообщала Politeka, Цимбалюк не сдержался и разнес Путина за показуху в Крыму

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