Катастрофа може обрушитися на Європу зовсім скоро

Таку заяву зробили фахівці з Гронінгенського та Утрехтського університетів, які знаходяться в Нідерландах.

До невтішних висновків вчені прийшли були зроблені після кліматичного моделювання. Воно показало, що танення вічних льодів в Гренландії і збільшення кількості опадів можуть змінити Північно-Атлантична течія. Це негативним чином позначиться на кліматі.

Відносно м'який клімат Європи може різко стати більш суворим. Зміни очікуються в цьому столітті. Ймовірність їх настання становить 15%. Важливо врахувати, що в моделюванні ігнорувалося танення арктичних льодовиків, тому відсоток менше реального.

Вчені сподіваються, що тепла течія, яка випливає з Мексиканської затоки, якщо і змінить напрямок, то тимчасово. При іншому сценарії європейцям потрібно чекати значного похолодання.

Нагадаємо, раніше Всесвітня метеорологічна організація ООН заявила, що Землі загрожує кліматична катастрофа: нинішнє десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію.

"Ми не на шляху до досягнення цілей Паризького угоди. Якщо ми зараз не зробимо термінових заходів щодо клімату, то ми будемо рухатися до підвищення температури більше, ніж на три градуси до кінця століття", - заявив генеральний секретар організації Петтері Таалас.

Згідно з даними WMО, станом на кінець жовтня середня світова температура була на 1,1 градуса за Цельсієм вище, ніж в кінці доіндустріальної епохи в кінці XVIII століття. Таким чином 2019 стане другим або третім самим гарячим роком за весь час спостережень.

Організація також підтвердила, що минулого року концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла рекордного рівня і продовжує рости у цьому році. Серед іншого це шкодить світового океану, оскільки він поглинає тепло і вуглекислий газ.

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