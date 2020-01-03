Стало відомо, як українці відреагували на скандальну ініціативу "Слуги народу"

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, глава профільного комітету Ради Галина Третьякова запропонувала легалізувати для жителів ОРДЛО відразу дві пенсії.

У "Слузі народу" впевнені, що подібна ініціатива є ще одним видом санкцій проти країни-агресора.

Однак прості українці не підтримали таку ідею Галини Третьякової і звинуватили народного депутата у спробі легалізувати окупаційні формування.

Деякі коментатори депутату запропонували платити подвійні пенсії жителям ОРДЛО з власної кишені, а інші і зовсім закликали судити Галину Третьякову за "державну зраду".

"Плати зі своєї кишені, а в мою не лізь", "Справедливіше було б подвійний тюремний термін за державну зраду", "Довічна премія за колаборацію", "У нас солідарна пенсійна система, якого біса я, як платник податків, повинен утримувати голод*пих сепаратюг?! Ось хоч копійка від них у бюджет країни надходить?! Чому зелені чучундри лізуть в кишеню мою?!", "Непогано, підвищення тарифів для всієї України, а для жителів ОРДЛО подвійна пенсія", "Гальм немає...", - обурюються українці в коментарях під публікацією.

Раніше ми повідомляли про те, що "Слуги народу" заговорили про подвійні пенсії для жителів окупованої Росією Донбасу. За словами голови профільного комітету Ради Галини Третьякової, жителі окупованих районів Донбасу повинні мати право на отримання як української пенсії, так і виплат з боку окупаційних «влади».

Нардеп також підкреслила, що Україна не може відмовитися від виплати пенсій своїм громадянам на підставі того, що вони отримують виплати від РФ в Криму або від угруповань «ДНР» і «ЛНР».

На думку Третьякової, факт отримання двох пенсій не повинен призводити до розриву відносин держави з громадянином.

Нагадаємо, жителі ОРДЛО стрімголов кинулися в Україну: кадри безумства злили в мережу.

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