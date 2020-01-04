Екс-президент України Петро Порошенко відпочиває на розкішній яхті в Індійському океані



Про це повідомили в 112.ua.



Як стверджують на сайті, місце положення колишнього президента повідомив юрист Андрій Портнов.

"Друзі, інформую, що головний державний і військовий злочинець прибув з Катару на Сейшельські острови. Трохи пізніше опублікую, де конкретно дислокується фігурант і чим зайнятий", - йдеться в повідомленні.

Крім того, він опублікував фото 60-метрової яхти KATINA, яка стоїть на якорі поблизу Сейшельських островів, куди екс-президент прибув після пересадки з рейсу Київ - Доха (Катар).

Вартість оренди яхти в цей сезон з урахуванням палива становить близько 350-380 тисяч доларів на тиждень.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрів Новий рік у Карпатах.

Зокрема, президент був помічений на лижному курорті в Буковелі Івано-Франківської області.

Кілька користувачів соцмережі Instagram опублікували фотографії з

президентом, всі з позначкою «Буковель».

Раніше ми повідомляли, що рік Білого Металевого Щура буде, мабуть, самим непростим для екс-президента Петра Порошенка.

Розташування зірок на наступний рік вказує, що для політика наступає час змін. Попри те, що буде ще достатньо приводів для стресу, ситуація вирівняється, і Порошенко відчує себе більш впевнено, а потім і зовсім увійде в азарт великого гравця політики.

Вже у квітні він зробить для ЗМІ низку важливих заяв. Але в кінці квітня планети показують серйозну помилку і навіть поразку. Однак, мова не йде про «посадку» екс-президента.

Як повідомляла Politeka, у клубі, що належить Порошенку, пройшла серія обшуків

Як стало відомо, український політик має схильність до параноїдальної реакцій.