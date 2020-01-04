Экс-президент Украины Петр Порошенко отдыхает на роскошной яхте в Индийском океане



Об этом сообщили в 112.ua.



Как утверждают на сайте, место положения бывшего президента сообщил юрист Андрей Портнов.

"Друзья, информирую, что главный государственный и военный преступник прибыл из Катара на Сейшельские острова. Чуть позже опубликую, где конкретно дислоцируется фигурант и чем занят", - говорится в сообщении.

Позже, он опубликовал фото 60-метровой яхты KATINA, которая стоит на якоре вблизи Сейшельских островов, куда экс-президент прибыл после пересадки с рейса Киев - Доха (Катар).

Стоимость ее аренды в этот сезон с учетом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретил Новый год в Карпатах.

В частности, президент был замечен на лыжном курорте в Буковеле Ивано-Франковской области.

Несколько пользователей соцсети Instagram опубликовали фотографии с президентом, все с пометкой «Буковель».

Ранее мы сообщали, что год Белой Металлической Крысы будет, пожалуй, самым непростым для экс-президента Петра Порошенко.

Расположение звезд на следующий год указывает, что для политика наступает время перемен. Несмотря на то, что будет еще достаточно поводов для стресса, ситуация выровняется, и Порошенко почувствует себя более уверенно, а затем и вовсе войдет в азарт крупного игрока политики.

Уже в апреле он сделает для СМИ ряд важных заявлений. Но в конце апреля планеты показывают серьезную ошибку и даже поражение. В то же время, речь не идет о «посадках» экс-президента.

Как сообщала Politeka, в клубе, принадлежащем Порошенко, прошла серия обысков

Как стало известно, украинский политик имеет склонность к параноидальным реакциям.