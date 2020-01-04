На початку 2020 буде чимало перепадів температур і місцями рясні опади

Рясні дощі, тумани, мряка - все через аномально теплі температури в минулому, 2019 році. Про це йдеться в заяві директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди.

Але за словами фахівця, січень і лютий 2020 будуть не особливо сніговими, і не дуже холодними:

«Очікуються різкі перепади температур». Саме різка зміна температури і призводить до раптових і рясних опадів, заявив синоптик:

«У вигляді снігу, мокрого снігу, сніго-дощів і крижаних дощів, які особливо небезпечні».

Разом з тим згідно з прогнозом доктора наук Вазіри Мартазінової - завідуючої відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометінституту ДСНС та НАН України, лютий буде холодним, але не дуже - з короткочасними різкими похолоданнями.

А ось перша декада січня 2020 буде холодною. Так температура дійде до -20 градусів, щоправда це вночі і на півночі, а також в горах. В середньому ж, у інших регіонах буде близько -10 градусів за Цельсієм, проте вже у другій половині січня очікується потепління.

Нагадаємо, директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда заявив, що клімат в Україні змінився безповоротно і про справжню зиму коштувати забути.

За його словами, кліматичні зміни в Україні - це жах.

"У нас страшне підвищення температури зимового періоду – 2,5 градуси, а це просто жах. Страшне підвищення температури літнього періоду – майже на 2 градуси", – зазначив він.

Крім того, головний синоптик країни зазначив, що справжню зиму українці відчують, але недовго.

"Зима на сто відсотків не може бути холодною, тому що такі тенденції температури просто викреслюють всі ці похолодання", – пояснив він і додав, що якщо сніг випаде, то протримається недовго.

З приводу прийдешнього літа синоптик заявив, що воно буде спекотним.

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