Відомий астролог Влад Росс стверджує, що в 2020 році конфлікт на Донбасі буде заморожений
Такий прогноз він зробив в інтерв'ю виданню "Апостроф"
Росс пояснив, що через сходження двох планет: Сатурна - символу заморозки і Плутону - символу конфліктів можна очікувати, що всі глобальні конфлікти, в тому числі, і на Донбасі, будуть заморожені.
«Тому однозначно нас чекає "холодне" перемир'я за методом Кіпру", - зазначив астролог.
Крім того, Влад Росс розповів і про президента Володимира Зеленского.
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Він зазначив, що це людина нової формації під знаком Водолія.
"Епоха Водолія включиться в кінці 2020 року. Дійсно, це наш український реформатор і, наскільки я знаю з внутрішньої інформації, він хабарів взагалі не бере. Йому пропонували по 200 мільйонів, за 300 мільйонів, намагалися розкручувати з ним якісь схеми, але він відмовився повністю. Людина намагається виконувати те, що він намітив", - розповів астролог.
На думку Росса, у Зеленського погане оточення. Зокрема, він назвав Богдана та Гончарука.
"Але зате у зовнішній політиці у нас є хороший дипломат, і ми можемо досягати з цим дипломатом великих успіхів. Тому дуже хороший контракт на п'ять років у нас тепер є з "Газпромом"", - розповів він.
Нагадаємо, Влад Росс вирішив передбачити українців, коли саме на Донбасі завершиться війна. При цьому астролог відмовився від припущень і слів "можливо" або ймовірно. Росс впевнено написав своїм передплатникам, що про закінчення війни на сході України Володимир Зеленський і Володимир Путін домовляться вже 26 листопада. А після цього змінив дату на 9 грудня.
Нагадаємо, повернення Донбасу зовсім близько, названі нюанси: «можуть захванути якусь частину території».
Як повідомляла Politeka, повернення Донбасу: країни ЄС зробили несподіваний крок.
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