Сьогодні в Україні по-осінньому хмарно, але ближче до Різдва погода зміниться…

Найближчої ночі над Україною хмарна, з мокрим снігом, дощем і мрякою погода, але до Різдва – вона ще покаже зуби

Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook-публікацію народного синоптика Наталки Діденко. За прогнозами, завтра вдень, 6 січня в Україні буде сухо:

«Антициклон з центру Європи витіснить опади. Підморозить».

Температура вночі -1 - -6 градусів, а вже вдень у понеділок від 0 до 3 градусів морозу. На Півдні та Сході переважатимуть плюси, а також на частині Центру – буде до +2 - +4 градусів.

На Різдво також буде скоріше сухо, ніж навпаки:

«Опади малоймовірні, трохи щось може політати на Сході та на крайній півночі України», - пише синоптик й додає:

«Невеликі морози переважатимуть, але вдень знову все повернеться до нуля».

У столиці країни сніг, знизиться температура повітря - слід найближчим часом чекати невеликих опадів, але ненадовго:

«Завтра вдень у столиці без опадів, близько 2 градусів морозу». У Києві буде хмарно хмарно саме на Різдво, а у ніч на 7 січня – прохолодно:

«Від -4 до -6 градусів, вдень близько нуля».

Ця зима поки що так і не встигла порадувати українців морозом і рясними снігопадами. За словами експертів, це пов'язано з серйозними кліматичними змінами. Втім, надія на по-справжньому зимову погоду зберігається: синоптики попереджають, що в Україну ще прийдуть суворі морози.

Очікується, що нічна температура повітря різко впаде вже на Різдво, досягнувши відразу -20 градусів у Карпатах. Також очікується похолодання на Хрещення.

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