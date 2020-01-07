В Різдво прийнято не тільки прославляти Спасителя Ісуса Христа, дарувати подарунки, читати молитви, готувати святковий стіл, але і вітати один одного, бажаючи всього самого світлого і доброго. Найбільш вдало це вийде зробити за допомогою вірша.

Кожен рік 7 січня Україна і низка інших країн святкує Різдво Христове, 2020 рік не виняток. Православна церква збирається на молебен, діти і дорослі грають у невеликих святкових виставах, співають пісні, вітають один одного.

Найбільш універсальний і простий спосіб привітати близьких з Різдвом — проза. Але якщо хочеться чогось особливого і оригінального, звичайно, краще вибрати вірш. Він здатний принести більш насичені емоції, яскравіше передати настрій свята. Вашій увазі кілька гарних віршів для привітання.

Красиві вітальні вірші з Різдвом Христовим

Є універсальні вірші, які можна надіслати навіть колегам по роботі, а є більш конкретні, які варто зачитувати тільки близьким. Є вірші, розраховані на дітей, а є й такі, що краще малюкам не чути. Вдало вибраний вірш — запорука успішного привітання.

Гарний сніжок із неба летить,

Свято на санях до нас вже спішить.

Різдво на порозі, стрічаєм його,

Ми бачимо Санту, й Мороза свого.

І зірка велична на небі з’явилась,

Наша надія з Христом народилась.

Славімо його, Ісуса Христа,

Бажаю вам щастя, удачі й добра!

Щоб мрії здійснились в казковий цей час,

Із чистим серцем вітаю я вас!

Яскравий приклад універсального вірша, який можна прочитати і діткам, і на різдвяному корпоративному гулянні.

Ялинки стоять, 12 страв за столом,

Янгол закрив усе небо крилом.

Христос народився, славімо його,

Прийміть сина Бога за брата свого!

Бажаю вам рідні, щоб самі небеса,

Благословенні і чисті, прозорі як роса.

Захищали вас і в день і вночі,

Щоб шлях було видно під світлом свічі.

А цей вірш відмінно підійде для сім'ї. Максимум тепла в словах і вдало обраний момент здатні в одну мить подарувати всім справжній дух Різдва.

Красивий вітальний вірш з Різдвом у СМС

В повідомленні краще відправляти короткий, вдало підібраний вірш, в якому поєднано привітання, побажання та прославлення Спасителя.

Вітаю я вас, так багато ялинок,

Бажаю вам миру і щастя в будинок.

Різдво вже прийшло, радіймо дружніш,

Стрічаєм Христа, нуж бо, скоріш!

Повідомлення можна також відіслати відразу декільком абонентам. Таким чином, привітати універсальним віршем вийде відразу всіх друзів і знайомих.

Вітаю з Різдвом, посміхайся!

І веселитись ти не цурайся.

Бажаю добра я тобі і любові,

Щоб всі будні були кольорові.

Якщо є можливість відправити повідомлення через месенджер, варто пошукати красиві листівки, а не тільки віршики. Якщо хтось із знайомих постоялець церкви, закінчує піст і вибирає на стіл 12 страв, варто подбати про те, щоб знайти кілька гарних молитов для привітання, можливо підказати, що готують на стіл ті, хто поститься.

Як правильно вибрати вірш і чим його доповнити

Будь-вірш має відображати внутрішні ідеї і переживання. Тільки тоді вірш можна сміливо відправляти в повідомленні або читати за святковим столом. Вірш повинен бути красивим, з добре підібраними римами.

До вірша в комплект можна додати свій малюнок, також відмінно підійде молитва, красиві різдвяні картинки.

У різдвяних віршах згадується Свята вечеря, янголи, Ісус Христос, небеса, Матір Божа, шануються звичаї та історія свята. Найважливіше привітання вимовляється господарем будинку перед застіллям, і це буде особливо приємно, якщо прозвучить саме вірш.

Чого не варто бажати в Різдво

Вітальним віршем можна дуже сильно образити людину, зіпсувати йому все свято. Саме тому варто трепетно ставитися до всього тексту і, особливо, побажань. Наприклад, не варто бажати людині, у якої є його друга половинка, знайти свою любов.

Вкрай не рекомендується бажати в такий святий день поганого і негативного, навіть якщо це жарт або адресується ворогам, наприклад, «Нехай заздрять вороги, і з невдачами подружаться». Краще сказати: «Щоб усі друзями були, лише добра бажали, усюди допомагали».

Краще у своїх різдвяних привітаннях не зачіпати тему грошей, кар'єрного зростання, фінансів. Варто акцентувати увагу на здоров'ї, щасті, божественному і янгольському захисті, правильному життєвому шляху.

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