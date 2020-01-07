В Рождество принято не только прославлять Спасителя Иисуса Христа, дарить подарки, читать молитвы, готовить праздничный стол, но и поздравлять друг друга, желая всего самого светлого и доброго. Наиболее восхитительно это получится сделать при помощи стихотворения.
Каждый год 7 января Украина и ряд других стран празднует Рождество Христово, 2020 год не исключение. Православная церковь собирается на молебен, дети и взрослые играют в небольших праздничных спектаклях, поют песни, поздравляют друг друга.
Самый универсальный и простой способ поздравить близких с Рождеством — проза. Но если хочется чего-то особенного и оригинального, конечно, лучше выбрать стих. Он способен принести более насыщенные эмоции, ярче передать настроение праздника. Вашему вниманию несколько красивых стихотворений для поздравления.
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Красивые поздравительные стихи с Рождеством Христовым
Есть универсальные стихи, которые можно отправить даже коллегам по работе, а есть более конкретные, которые стоит зачитывать только близким. Есть стихи, рассчитанные на детей, а есть и такие, что лучше малышам не слышать. Удачно выбранный стих — залог успешного поздравления.
На пороге Рождество,
Праздник в дом стучится.
И летает волшебство,
Спаситель вот родится.
Ходит чудо по домам,
Сказка в дом влетает.
Вифлеемская звезда нам,
Мира пожелает.
В темноте нас проведет,
Солнце в ночь заменит.
От греха всех отведет,
Зло добром в раз сменит.
Яркий пример универсального стиха, который можно прочитать и деткам, и на рождественском корпоративном гулянии.
С Рождеством Христовым, вас я поздравляю
Счастья и улыбок, в доме вам желаю!
Пусть любимых Бог хранит
Праздник лишь добро сулит.
Вы в душе любовь храните,
Божий дар с небес примите.
Ангелы пусть вас не покидают,
Душу и тело всегда охраняют.
Искренне с любовью, этот стих читаю,
С Рождеством родные, я вас поздравляю!
А этот стих отлично подойдет для семьи. Максимум тепла в словах и удачно выбранный момент способны в один миг подарить всем настоящий дух Рождества.
Красивый поздравительный стих с Рождеством в СМС
В сообщении лучше отправлять краткий, удачно подобранный стих, в котором соединено поздравление, пожелание и прославление Спасителя.
Поздравляю с Рождеством
Счастья вам, удачи в дом.
Спаситель наш рождается
Время чуда начинается.
Сообщение можно также отослать сразу нескольким абонентам. Таким образом, поздравить универсальным стихом получится сразу всех друзей и знакомых.
В Рождественский день чудесный
Желаю счастья, успеха.
И чтобы ангел прелестный
Насыпал пушистого снега.
Чтоб в доме всегда был достаток
И праздничный стол очень сладок.
Здоровья, уверенности в завтрашнем дне
Чтоб купались от счастья в вине.
Если есть возможность отправить сообщение через мессенджер, стоит поискать красивые открытки, а не только стишки. Если кто из знакомых постоялец церкви, заканчивает пост и выбирает на стол 12 блюд, стоит позаботиться о том, чтобы найти несколько красивых молитв для поздравления, возможно подсказать, что готовят постящиеся на стол.
Как правильно выбрать стих и чем его дополнить
Любое стихотворение должно отображать внутренние идеи и переживания. Только тогда стих можно смело отправлять в сообщении или читать за праздничным столом. Стих должен быть красивым, с хорошо подобранными рифмами.
К стиху в комплект можно добавить свой рисунок, также отлично подойдет молитва, красивые рождественские картинки.
В рождественских стихах упоминается Святая вечеря, ангелы, Иисус Христос, небеса, Матерь Божья, чтятся обычаи и история праздника. Самое важное поздравление произносится хозяином дома перед застольем, и это будет особенно приятно, если прозвучит именно стих.
Чего не стоит желать в Рождество
Поздравительным стихом можно очень сильно обидеть человека, испортить ему весь праздник. Именно поэтому стоит трепетно относиться ко всему тексту и, особенно, пожеланиям. Например, не стоит желать человеку, у которого есть его вторая половинка, найти свою любовь.
Крайне не рекомендуется желать в такой святой праздник плохого и негативного, даже если это в шутку или адресуется врагам, например, «Пусть враги завидуют, и с неудачами подружатся». Лучше в этом случае сказать: «Чтобы все друзьями были, лишь добра желали, всюду помогали».
Лучше в своих рождественских поздравлениях не затрагивать тему денег, карьерного роста, финансов. Стоит акцентировать внимание на здоровье, счастье, божественной и ангельской защите, правильном жизненном пути.
Напомним, Рождество Христово: как отмечается праздник и чего нельзя делать в Святой вечер.
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