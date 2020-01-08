Колишній ватажок терористів Донбасу росіянин Ігор Стрелков-Гіркін передрік РФ серйозні втрати у зв'язку з ескалацією конфлікту на Близькому Сході



Як повідомляє Politeka.net, такий прогноз зробив Ігор Гіркін на своїй сторінці в соціальній мережі. Він звернув увагу на те, що пропагандистські ЗМІ Росії вибірково висвітлюють ескалацію в Іраку.

Він також зауважив, що увага ЗМІ прикута до новому військовому конфлікту між Іраном і США, безліч повідомлень журналістів висвітлюють те, що в Ірак і Кувейт були перекинуті додаткові бойові повітряні і наземні частини США.

Але ось на цьому тлі ЗМІ в РФ практично не висвітлюють цю тему. Гіркін впевнений, що роблять це російські ЗМІ навмисно, адже Кремль чудово розуміє, що швидше за все в цьому конфлікті під роздачу потрапить саме найманці РФ, а війна неминуча.

"У ситуації, коли всі навколо "друзі і партнери", вибрати одну сторону - просто неможливо. І залишається бовтатися "го**ом в ополонці", яке по даній ополонці, ймовірно, б'ються між собою "друзі і партнери" будуть ганяти за принципом - "Стій там! Іди сюди!"" - написав на своїй сторінці в мережі колишній ватажок бойовиків "ДНР".

Він зазначає, що Кремль повністю влаштовує така ситуація, адже Путін сподівається відхопити у всій цій заварушці щось і собі.

"Той факт, що в процесі можуть загинути велика кількість російських військових, владу РФ, очевидно, не хвилює", - резюмував на своїй сторінці Гіркін.

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