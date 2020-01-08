Бывший предводитель террористов Донбасса россиянин Игорь Стрелков-Гиркин предрек РФ серьезные потери в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке



Как сообщает Politeka.net, такой прогноз сделал Игорь Гиркин на своей странице в социальной сети. Он обратил внимание на то, что пропагандистские СМИ России выборочно освещают эскалацию в Ираке.

Он также заметил, что внимание СМИ приковано к назревающему военному конфликту между Ираном и США, множество сообщений журналистов освещают то, что в Ирак и Кувейт были переброшены дополнительные боевые воздушные и наземные части США.

Но вот на этом фоне СМИ в РФ практически не освещают эту тему. Гиркин уверен, что делают это российские СМИ намеренно, ведь Кремль прекрасно понимает, что скорее всего в этом конфликте под раздачу попадет именно наемники РФ, а война неизбежна.

"В ситуации, когда все вокруг "друзья и партнеры", выбрать одну сторону - просто невозможно. И остается болтаться "го**ом в проруби", которое по данной проруби, вероятно, дерущиеся между собой "друзья и партнеры" будут гонять по принципу - "Cтой там! Иди сюда!"" - написал на своей странице в сети бывший главарь боевиков "ДНР".

Он отмечает, что Кремль полностью устраивает подобная ситуация, ведь Путин надеется отхватить во всей этой заварушке что-то и себе.

"Тот факт, что в процессе могут погибнуть большое число российских военных, власти РФ, очевидно не волнует", - резюмировал на своей странице Гиркин.

Напомним, орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".

Как сообщала Politeka, путинских боевиков ждет расплата, экс-главарь террористов раскрыл детали.

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