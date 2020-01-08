Авіакатастрофа з пасажирським лайнером МАУ в Ірані приголомшила українців

В соцмережах масово висловлюють співчуття сім'ям загиблих. Не залишилися осторонь і українські зірки.

«Жахливі новини( Співчуття родичам загиблих в авіакатастрофі», - написала в Instagram ведуча Катя Осадча.

Приєдналася до співчуття та Регіна Тодоренко.

«Неймовірна трагедія... Мої щирі співчуття усім родинам і близьким загиблих», - написала вона.

Прокоментував трагедію і Володимир Остапчук.

«Час міцно триматися за руки. Щирі співчуття сім'ям... Ходять чутки, що літак помилково збили іранські військові. Ви вірите в таку версію?» - говориться в повідомленні на його сторінці в Instagram.

Висловила своє потрясіння тим, що трапилося і Маша Єфросиніна.

«Не постижимая розумом трагедія! Жах, біль і страх всередині! Моя сім'я і я приносимо співчуття всім рідним і близьким загиблих», - написала вона.

Раніше ми повідомляли про те, що український пасажирський літак з людьми на борту впав після зльоту в Ірані. Трагедія сталася вранці 8 січня.

Рейс PS 752 прямував з Тегерана в Київ, на борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив.

Влада Іранської Республіки заявили, що пасажирський літак міг впасти через займання двигуна. На місці аварії був виявлений чорний ящик, який передали експертам для розшифровки.

Варто відзначити, що ця авіакатастрофа стала наймасштабнішою за всю історію України.

За всі роки незалежності жоден рейс української авіакомпанії не терпів катастрофу з такою кількістю жертв.

Зазначимо, відомий політолог Юрій Романенко зазначає, що в трагедії літака МАУ, точно є момент, який можна винести урок

«У складному сучасному світі, якщо хочеш вижити і хочеш бути успішним важливо розуміти великі і малі контексти. Тому що вони можуть мати безпосереднє значення до нашої з вами історії. І ось виявилося, що контекст Сулеймані до нас має безпосереднє відношення, а пожежі з коптящимися коалами в Австралії - ні. І ось тому ми так і живемо. Бо наш недолугий народ під керівництвом такого ж безглуздого уряду 29-й рік не можуть визначитися з головним і відокремити його другорядного», - підкреслив Романенко.

Нагадаємо, Boeing з українцями впав під Тегераном.

Як повідомляла Politeka, з'явилися страхітливі дані про загибель українців в Ірані.

Також Politeka писала, що пасажир впав українського Boeing встиг залишити записку.