Пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который следовал из Тегерана в Киев, разбился после вылета с аэропорта в Иране 8 января

В результате катастрофы погибли все, находившиеся на борту, большинство из них - иностранцы. Среди погибших 11 граждан Украины: 2 пассажира и 9 членов экипажа. Информацию о погибших сообщает издание «Страна».

Вице-президент компании МАУ по летной работе Игорь Сосновский рассказал, что ввиду сложности и продолжительности рейса, на него отобрали одних из самых опытных пилотов.

Пилоты:

Наумкин Алексей Евгеньевич

Гапоненко Владимир Иванович

Хоменко Сергей Анатольевич

Владимир Гапоненко. Командир экипажа. 11 тысяч часов налета. У него осталось двое детей. Учился в КВЛУ ГА (Летная академия Национального авиационного университета) в Кропивницком (бывший Кировоград).

Алексей Наумкин. 12 тысяч часов налета.

Сергей Хоменко. Второй пилот. 7 600 часов налета.

Бортпроводники:

Статник Екатерина Олеговна

Матьков Игорь Валерьевич

Микитюк Мария Михайловна

Лихно Денис Михайлович

Овчарук Валерия Евгеньевна

Сологуб Юлия Николаевна

Екатерина Статник. 27 лет. Судя по фото в Instagram, Новый года она встретила в Киеве. На ее странице оставляют соболезнования.

Мария Микитюк. 24 года. В Instagram она пишет, что побывала в 23 странах. Она выкладывала фото из поездок.

Микитюк училась в НАУ с 2012-2018 годах.

"Маша была очень яркой, красивой, веселой и душевной девушкой родом из Ивано-Франковска. Настоящий пример для студентов. Умела знатно веселится и закрывать сессии на 5.0. Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких позитивных и активных людей нужно еще поискать", - сообщает Telegram-канал Nauchan news.

Валерия Овчарук. В ее профиле в соцсетях указано, что родом она из Луганска, живет в Киеве. Девушка публиковала фото из США, Канады, Индии, Италии, Китая, Таиланда, Грузии.

"I believe I can fly. I believe I can touch the sky" - говорится в описании ее профиля в Instagram.

"Работа, я тебя люблю" - подписала свое последнее фото Валерия.

Денис Лыхно. Учился в НАУ в 2012-2018 годах. "Денис отличный парень и хороший друг. Не самый примерный студент, но как любой АКИшник мог выучить все в последнюю неделю и сдать в последнюю секунду, и при этом помочь другим одногруппникам. Работал в МАУ всего пол года но уже запомнился многим коллегам. Всегда казалось что его ожидает долгая и успешная жизнь" - пишет Telegram-канал Nauchan news.

В его Instagram много ярких фото и постов о любви. Судя по всему, на некоторых снимках он со своей девушкой.

Елена Малахова. - директор авиакомпании ООО "Скайавиатранс". Известно, что компания занималась перевозкой грузов. Принадлежащей ей Ил-76 разбомбили 5 августа 2019 года в ливийском городе Мисурата. Самолет по официальной версии вез гуманитарный груз из Анкары.

По данным министра иностранных дел Вадима Пристайко, среди погибших также были 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, а также по три гражданина Германии и Великобритании.

Добавим, в то же время известный политолог Юрий Романенко отмечает, что в трагедии самолета МАУ, точно есть момент, который можно вынести как урок

«В сложном современном мире, если хочешь выжить и хочешь быть успешным важно понимать большие и малые контексты. Потому что они могут иметь непосредственное значение к нашей с вами истории. И вот оказалось, что контекст Сулеймани к нам имеет непосредственное отношение, а пожары с коптящимися коалами в Австралии - нет. И вот потому мы так и живем. Ибо наш бестолковый народ под руководством такого же бестолкового правительства 29-й год не могут определиться с главным и отделить его второстепенного», - подчеркнул Романенко.

Ранее украинский политолог и историк Александр Палий считает, что к крушению самолета могла привести одна из пяти причин.

Среди них – результат действия иранской ПВО, случайное попадание американской ракеты, террористический акт на борту самолета во время взлета, техническая неисправность, а также результат воздействия радиоэлектронной борьбы. Правда, эту версию автор считает менее вероятной, поскольку самолет горел уже в воздухе.

