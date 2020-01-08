Авиакатастрофа с пассажирским лайнером МАУ в Иране потрясла украинцев

В соцсетях массово высказывают соболезнования семьям погибших. Не остались в стороне и украинские звезды.

«Ужасные новости( Соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе», - написала в Instagram ведущая Катя Осадчая.

Присоединилась к соболезнованиям и Регина Тодоренко.

«Невероятная трагедия... Мои искренние соболезнования всем семьям и близким погибших», - написала она.

Прокомментировал трагедию и Владимир Остапчук.

«Время крепко держаться за руки. Искренние соболезнования семьям... Ходят слухи, что самолёт ошибочно сбили иранские военные. Вы верите в такую версию?» - говорится в сообщении на его странице в Instagram.

Высказала свое потрясение случившимся и Маша Ефросинина.

«Не постижимая умом трагедия! Ужас, боль и страх внутри! Моя семья и я приносим соболезнования всем родным и близким погибших», - написала она.

Ранее мы сообщали о том, что украинский пассажирский самолет с людьми на борту упал после взлета в Иране. Трагедия произошла утром 8 января.

Рейс PS 752 направлялся из Тегерана в Киев, на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

Власти Иранской Республики заявили, что пассажирский самолет мог упасть из-за возгорания двигателя. На месте крушения был обнаружен черный ящик, который передали экспертам для расшифровки.

Стоит отметить, что эта авиакатастрофа стала самой масштабной за всю историю Украины.

За все года независимости ни один рейс украинской авиакомпании не терпел катастрофу с таким количеством жертв.

Отметим, известный политолог Юрий Романенко отмечает, что в трагедии самолета МАУ, точно есть момент, который можно вынести как урок

«В сложном современном мире, если хочешь выжить и хочешь быть успешным важно понимать большие и малые контексты. Потому что они могут иметь непосредственное значение к нашей с вами истории. И вот оказалось, что контекст Сулеймани к нам имеет непосредственное отношение, а пожары с коптящимися коалами в Австралии - нет. И вот потому мы так и живем. Ибо наш бестолковый народ под руководством такого же бестолкового правительства 29-й год не могут определиться с главным и отделить его второстепенного», - подчеркнул Романенко.

Напомним, Boeing с украинцами рухнул под Тегераном.

Как сообщала Politeka, появились пугающие данные о крушении украинцев в Иране.

Также Politeka писала, что пассажир рухнувшего украинского Boeing успел оставить записку.