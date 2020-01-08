Погода 9 грудня можна сказати, що поділить Україну

Десь литимуть дощі та местиме сніг, десь – буде тепліше і сухо. Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook-публікацію синоптика Наталки Діденко.

Так за словами спеціаліста, у четвер в Україні очікуються дощ та мокрий сніг:

«Прийде атмосферний фронт і тому на Заході, Півночі та у центральній частині очікуються опади». Синоптик радить усім метеозалежним людям «залягти», так би мовити, на дно - або ж вдома на диванах, або на роботі на клавіатурах, бо йде зміна атмосферного тиску.

З прогнозу також відомо, що сухо буде тільки у південних областях та на Сході країни:

«Південь та Схід України обійдуться поки що сухою погодою».

Загалом, що ж стосується температурних настроїв, то найближчої ночі вони будуть помірними:

«Від -2 до -7 градусів, а вдень потепліє знову до 2 морозу - 3 тепла», - зазначає пані Діденко.

У столиці завтра, 9 січня дощитиме:

«У Києві очікується дощ та мокрий сніг, атмосферний фронт! Вночі до -2 градусів, вдень 0 - +2 градуси».

Синоптик також зазначила на майбутнє:

«Надалі тепла погода в Україні триватиме».

Як повідомлялося раніше, українців попередили про фатальне погіршення погоди в 2020 році. Про це розповіла голова департаменту кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди інституту Вазіра Мартазінова в коментарі журналістам.

Згідно з прогнозом експерта, в 2020 році на Україну обрушаться урагани і повені.

Як стверджує метеоролог Вазіра Мартазінова, погіршення погодних умов пояснюється глобальною циркуляції повітря.

"протягом кожного місяця буде велика нестійкість температури – від холоду до тепла. Кожні 5-6 днів ймовірні різкі перепади температури повітря, найскладніші регіони – це Карпати і Західна Україна, але можуть бути повені в південно-східних областях", – озвучила свій прогноз експерт.

Нагадаємо, люта негода розірве Україну на частини, прогноз лякає.

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