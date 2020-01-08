Погода 9 грудня можна сказати, що поділить Україну
Десь литимуть дощі та местиме сніг, десь – буде тепліше і сухо. Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook-публікацію синоптика Наталки Діденко.
Так за словами спеціаліста, у четвер в Україні очікуються дощ та мокрий сніг:
«Прийде атмосферний фронт і тому на Заході, Півночі та у центральній частині очікуються опади». Синоптик радить усім метеозалежним людям «залягти», так би мовити, на дно - або ж вдома на диванах, або на роботі на клавіатурах, бо йде зміна атмосферного тиску.
Катя Осадча в одному рушнику показала свої форми у всій красі: "Горбунову пощастило"
Влад Яма вразив видом після поранення, кадри облетіли мережу: «Розрубав собі голову...»
Анджеліна Джолі в чорному спробувала приховати розкішні форми: "Таку ніколи не забути"
Пишногруда Чехова розстебнула блискавку і вивалила свої принади: від таких фото тане лід
З прогнозу також відомо, що сухо буде тільки у південних областях та на Сході країни:
«Південь та Схід України обійдуться поки що сухою погодою».
Загалом, що ж стосується температурних настроїв, то найближчої ночі вони будуть помірними:
«Від -2 до -7 градусів, а вдень потепліє знову до 2 морозу - 3 тепла», - зазначає пані Діденко.
У столиці завтра, 9 січня дощитиме:
«У Києві очікується дощ та мокрий сніг, атмосферний фронт! Вночі до -2 градусів, вдень 0 - +2 градуси».
Синоптик також зазначила на майбутнє:
«Надалі тепла погода в Україні триватиме».
Як повідомлялося раніше, українців попередили про фатальне погіршення погоди в 2020 році. Про це розповіла голова департаменту кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди інституту Вазіра Мартазінова в коментарі журналістам.
Згідно з прогнозом експерта, в 2020 році на Україну обрушаться урагани і повені.
Як стверджує метеоролог Вазіра Мартазінова, погіршення погодних умов пояснюється глобальною циркуляції повітря.
"протягом кожного місяця буде велика нестійкість температури – від холоду до тепла. Кожні 5-6 днів ймовірні різкі перепади температури повітря, найскладніші регіони – це Карпати і Західна Україна, але можуть бути повені в південно-східних областях", – озвучила свій прогноз експерт.
Нагадаємо, люта негода розірве Україну на частини, прогноз лякає.
А ще писала Politeka, що погана погода розірве Україну на шмаття.
Також Politeka повідомляла, погода готує мерзенний сюрприз, новорічний настрій скасовується.