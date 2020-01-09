Четвер, 9 січня, в Україні оголошено днем жалоби у зв'язку з катастрофою пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" 8 січня в Тегерані (Іран)

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський, передає прес-служба Офісу президента. Також глава держави звернувся до українців. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)

Зеленський зазначив, що проведе телефонну розмову з президентом Ірану щодо посилення співпраці з українською стороною для з'ясування правди щодо аварії.

Указом президента з метою вшанування пам'яті загиблих постановлено приспустити державні прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Документом також скасовуються розважально-концертні заходи, вносяться відповідні зміни в програми теле - і радіопередач.

Відповідний указ був підписаний за підсумками робочої наради з питань, пов'язаних з катастрофою літака української авіакомпанії.

У нараді також брали участь прем'єр-міністр Олексій Гончарук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, міністр оборони Андрій Загороднюк, міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко та представники інших відомств.

Оперативний штаб представив звіт про поточну ситуацію навколо катастрофи літака.

Відзначимо також, група українських експертів вилетіла до Ірану для участі в розслідуванні обставин катастрофи літака "МАУ". Фахівців доставить в Тегеран борт військової авіації.

Громадянам України рекомендую утриматися від візитів в даний регіон. До з'ясування усіх обставин катастрофи українським літакам заборонено здійснювати польоти в повітряному просторі Ірану та Іраку.

Нагадаємо, український пасажирський літак з людьми на борту впав після зльоту в Ірані. Трагедія сталася вранці 8 січня.

Рейс PS 752 прямував з Тегерана в Київ, на борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив.

Серед загиблих 11 громадян України, 82 громадянина Ірану, 63 — Канади, 10 — Швеції, 4 — Афганістану, а також по три громадянина Німеччини і Великобританії.

Влада Іранської Республіки заявили, що пасажирський літак міг впасти через займання двигуна. На місці аварії був виявлений чорний ящик, який передали експертам для розшифровки.

Варто відзначити, що ця авіакатастрофа стала наймасштабнішою за всю історію України.

За всі роки незалежності жоден рейс української авіакомпанії не терпів катастрофу з такою кількістю жертв.

Gepostet von Володимир Зеленський am Mittwoch, 8. Januar 2020

Нагадаємо, Boeing з українцями впав під Тегераном.

Як повідомляла Politeka, з'явилися страхітливі дані про загибель українців в Ірані.

Також Politeka писала, що пасажир впав українського Boeing встиг залишити записку.