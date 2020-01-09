Четверг, 9 января, в Украине объявлено днем траура в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января в Тегеране (Иран)

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента. Также глава государства обратился к украинцам. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Зеленский отметил, что проведет телефонный разговор с президентом Ирана относительно усиления сотрудничества с украинской стороной для выяснения правды относительно аварии.

Указом президента с целью чествования памяти погибших постановлено приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Документом также отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Соответствующий указ был подписан по итогам рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолета украинской авиакомпании.

В совещании также принимали участие премьер-министр Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко и представители других ведомств.

Оперативный штаб представил отчет о текущей ситуации вокруг катастрофы самолета.

Отметим также, группа украинских экспертов вылетела в Иран для участия в расследовании обстоятельств крушения самолета "МАУ". Специалистов доставит в Тегеран борт военной авиации.

Гражданам Украины рекомендую воздержаться от визитов в данный регион. До выяснения всех обстоятельств катастрофы украинским самолетам запрещено совершать полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Напомним, украинский пассажирский самолет с людьми на борту упал после взлета в Иране. Трагедия произошла утром 8 января.

Рейс PS 752 направлялся из Тегерана в Киев, на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

Среди погибших 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, а также по три гражданина Германии и Великобритании.

Власти Иранской Республики заявили, что пассажирский самолет мог упасть из-за возгорания двигателя. На месте крушения был обнаружен черный ящик, который передали экспертам для расшифровки.

Стоит отметить, что эта авиакатастрофа стала самой масштабной за всю историю Украины.

За все года независимости ни один рейс украинской авиакомпании не терпел катастрофу с таким количеством жертв.

Gepostet von Володимир Зеленський am Mittwoch, 8. Januar 2020

Напомним, Boeing с украинцами рухнул под Тегераном.

Как сообщала Politeka, появились пугающие данные о крушении украинцев в Иране.

Также Politeka писала, что пассажир рухнувшего украинского Boeing успел оставить записку.