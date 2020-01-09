В Україні траур, Зеленський зробив термінову заяву
Четверг 9 січня, В Україні оголошено днем жалоби у зв'язку з катастрофою пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" 8 січня в Тегерані (Іран).
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.
З метою вшанування пам'яті загиблих постановлено приспустити державні прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
Документом також скасовуються розважально-концертні заходи, вносяться відповідні зміни в програми теле - і радіопередач.
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Указ був підписаний за підсумками робочої наради з питань, пов'язаних з катастрофою літака української авіакомпанії.
Група українських експертів вже вилетіла до Ірану для участі в розслідуванні обставин катастрофи літака "МАУ".
Гривня різко впала, долар повертає позиції
Після рекордного зростання гривня несподівано почала падати. Про це свідчить курс валют в Україні на 9 січня.
Офіційний курс валют на четвер представив Нацбанк. Як видно, тенденції в обмінниках різко змінилися порівняно з кінцем минулого року: долар і євро почали відвойовувати свої позиції.
Так, долар подорожчав на 16 копійок і склав 23,83 грн;
У свою чергу, курс євро виріс на 10 копійок і склав 26,49 грн.
Варто відзначити, що попередні місяці курс гривні постійно йшов вгору і досяг рекордної за останні роки позначки 23,3 грн за долар.
Виявлений новий вид коронавіруса: викликав таємничу епідемію, названо перші симптоми
Новий вид коронавіруса став збудником спалаху пневмонії у китайському місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).
Були проведені лабораторні дослідження, в ході яких був виявлений новий вірус, а також встановлено весь його геном. Нуклеиновый аналіз підтвердив 15 випадків зараження цим видом коронавіруса.
Перші випадки захворювання на пневмонію невідомого походження були зафіксовані у місті Ухань наприкінці грудня минулого року.
У більшості випадків хворі скаржаться на лихоманку і утруднення дихання.
Нагадаємо також, що спалах страшної хвороби поставила на вуха всю Одеську область: серед жертв діти.
Як повідомляла Politeka, що спалах небезпечної інфекції зафіксована в Україні: "Посадять в ізолятор".
Також Politeka писала, небезпечна хвороба не збирається залишати Україну: «ситуація погіршується».