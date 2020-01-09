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В Україні траур, Зеленський зробив термінову заяву

Четверг 9 січня, В Україні оголошено днем жалоби у зв'язку з катастрофою пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" 8 січня в Тегерані (Іран).

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

З метою вшанування пам'яті загиблих постановлено приспустити державні прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Документом також скасовуються розважально-концертні заходи, вносяться відповідні зміни в програми теле - і радіопередач.

Указ був підписаний за підсумками робочої наради з питань, пов'язаних з катастрофою літака української авіакомпанії.

Група українських експертів вже вилетіла до Ірану для участі в розслідуванні обставин катастрофи літака "МАУ".

Gepostet von Володимир Зеленський am Mittwoch, 8. Januar 2020

Гривня різко впала, долар повертає позиції

Після рекордного зростання гривня несподівано почала падати. Про це свідчить курс валют в Україні на 9 січня.

Офіційний курс валют на четвер представив Нацбанк. Як видно, тенденції в обмінниках різко змінилися порівняно з кінцем минулого року: долар і євро почали відвойовувати свої позиції.

Так, долар подорожчав на 16 копійок і склав 23,83 грн;

У свою чергу, курс євро виріс на 10 копійок і склав 26,49 грн.

Варто відзначити, що попередні місяці курс гривні постійно йшов вгору і досяг рекордної за останні роки позначки 23,3 грн за долар.

Виявлений новий вид коронавіруса: викликав таємничу епідемію, названо перші симптоми

Новий вид коронавіруса став збудником спалаху пневмонії у китайському місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).

Були проведені лабораторні дослідження, в ході яких був виявлений новий вірус, а також встановлено весь його геном. Нуклеиновый аналіз підтвердив 15 випадків зараження цим видом коронавіруса.

Перші випадки захворювання на пневмонію невідомого походження були зафіксовані у місті Ухань наприкінці грудня минулого року.

У більшості випадків хворі скаржаться на лихоманку і утруднення дихання.

Нагадаємо також, що спалах страшної хвороби поставила на вуха всю Одеську область: серед жертв діти.

Як повідомляла Politeka, що спалах небезпечної інфекції зафіксована в Україні: "Посадять в ізолятор".

Також Politeka писала, небезпечна хвороба не збирається залишати Україну: «ситуація погіршується».