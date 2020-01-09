В Украине траур, Зеленский сделал срочное заявление
Четверг, 9 января, В Украине объявлен днем траура в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января в Тегеране (Иран).
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.
С целью чествования памяти погибших постановлено приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.
Документом также отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.
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Указ был подписан по итогам рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолета украинской авиакомпании.
Группа украинских экспертов уже вылетела в Иран для участия в расследовании обстоятельств крушения самолета "МАУ".
Гривна резко рухнула вниз, доллар возвращает позиции
После рекордного роста гривна неожиданно начала падать. Об этом свидетельствует курс валют в Украине на 9 января.
Официальный курс валют на четверг представил Нацбанк. Как видно, тенденции в обменниках резко изменились по сравнению с концом прошлого года: доллар и евро начали отвоевывать свои позиции.
Так, доллар подорожал на 16 копеек и составил 23,83 грн;
В свою очередь, курс евро вырос на 10 копеек и составил 26,49 грн.
Стоит отметить, что предыдущие месяцы курс гривны постоянно шел вверх и достиг рекордной за последние годы отметки в 23,3 грн за доллар.
Обнаружен новый вид коронавируса: вызвал таинственную эпидемию, названы первые симптомы
Новый вид коронавируса стал возбудителем вспышки пневмонии в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).
Были проведены лабораторные исследования, в ходе которых был обнаружен новый вирус, а также установлен весь его геном. Нуклеиновый анализ подтвердил 15 случаев заражения этим видом коронавируса.
Первые случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения были зафиксированы в городе Ухань в конце декабря прошлого года.
В большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затруднение дыхания.
Напомним также, что вспышка страшной болезни поставила на уши всю Одесскую область: среди жертв дети.
Как сообщала Politeka, что вспышка опасной инфекции зафиксирована в Украине: "Посадят в изолятор".
Также Politeka писала, опасная болезнь не собирается покидать Украину: «ситуация ухудшается».