Рідні бортпровідниці, загиблої при катастрофі українського Боїнга в Ірані, розповіли правду про останні хвилини життя дівчини

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що 27-річна стюардеса Катерина Статник встигла зателефонувати родичам під час аварії літака «Боїнг 737» в Ірані. Дівчина нібито повідомила, що їх літак потрапив під обстріл.

Однак, як повідомляє ВВС News Україна, сестра Катерини Ольга спростувала ці повідомлення. Вона заявила, що сім'я не отримувала ніяких повідомлень від загиблої дівчини в день фатальної трагедії.

«Такого не було. Вона нікому не дзвонила. Це все дурниця. Я тільки сподіваюся, що все відбулося швидко і вона нічого не відчула», - заявила Ольга.

Вона також розповіла про те, що в їх батька хворе серце, а мати дізналася страшну новину про загибель доньки з новин. Дівчина звернулася до журналістів з проханням написати про те, як сильно сім'я любила загиблу бортпровідницю.

«Цей ранок я не забуду ніколи. Ми її дуже любили. Я так боялася його втратити. Напишіть про це, нехай всі знають. Вона була такою гарною, вона - просто янгол. Я не вірю в те, що сталося», - зізналася Ольга.

Зазначимо, що Катерина Статник стала однією з 176 жертв катастрофи українського літака поблизу Тегерана. Усього в катастрофі загинули 11 українців.

У свою чергу, політолог Юрій Романенко стверджує, що українські ЗМІ отримали установку розганяти як базову версію про те, що літак був збитий з ручного ПЗРК або ЗРК «Тор» російського виробництва. Про це говорять у медійному співтоваристві.

"Я весь ранок бачу як по телеканалам женуть таку туфту незрозумілі експерти. Більш того, тільки я дізнався цю інфу, як мені подзвонив один з провідних каналів із проханням зважити в конспірологічному ключі. Ідіотам на Банковій, які штовхають цю тему можна сказати тільки одне - ви тим самим не тільки показуєте які ви ідіоти, але створюєте Україні серйозні проблеми у розслідуванні катастрофи. Тому що сьогодні Україна повністю залежить від позиції іранської сторони в даному питанні", - пише політолог на своїй сторінці в Фейсбук.

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