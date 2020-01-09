Родные бортпроводницы, погибшей при крушении украинского Боинга в Иране, рассказали правду о последних минутах жизни девушки

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 27-летняя стюардесса Екатерина Статник успела позвонить родственникам во время крушения самолета «Боинг 737» в Иране. Девушка якобы сообщила, что их самолет попал под обстрел.

Однако, как сообщает ВВС News Україна, сестра Екатерины Ольга опровергла эти сообщения. Она заявила, что семья не получала никаких сообщений от погибшей девушки в день роковой трагедии.

«Такого не было. Она не звонила никому. Это все ерунда. Я только надеюсь, что все произошло быстро и она ничего не почувствовала», - заявила Ольга.

Она также рассказала о том, что у их отца больное сердце, а мать узнала страшную новость о гибели дочери из новостей. Девушка обратилась к журналистам с просьбой написать о том, как сильно семья любила погибшую бортпроводницу.

«Это утро я не забуду никогда. Мы ее очень любили. Я так боялась ее потерять. Напишите об этом, пусть все знают. Она была такой хорошей, она - просто ангел. Я не верю в то, что произошло», - призналась Ольга.

Отметим, что Екатерина Статник стала одной из 176 жертв крушения украинского самолета вблизи Тегерана. Всего в катастрофе погибли 11 украинцев.

В свою очередь, политолог Юрий Романенко утверждает, что украинские СМИ получили установку разгонять в качестве базовой версию о том, что самолёт был сбит из ручного ПЗРК или ЗРК «Тор» российского производства. Об этом говорят в медийном сообществе.

"Я все утро вижу как по телеканалам гонят подобную туфту непонятные эксперты. Более того, только я узнал эту инфу, как мне позвонил один из ведущих каналов с просьбой порассуждать в конспирологическом ключе. Идиотам на Банковой, которые толкают эту тему можно сказать только одно - вы тем самым не только показываете какие вы идиоты, но создаёте Украине серьёзные проблемы в расследовании катастрофы. Потому что сегодня Украина полностью зависит от позиции иранской стороны в данном вопросе", - пишет политолог на своей странице в Фейсбук.

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