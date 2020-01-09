Андрій Пальчевський не виключив версії вибуху на борту українського «Боїнга 737», який зазнав аварії в Ірані

Як повідомляє Politeka, відомий український ведучий і політичний експерт у новому відеозверненні на своїй сторінці в Фейсбук прокоментував тему катастрофи українського літака в Ірані, в якій загинуло 176 чоловік (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Він звернув увагу на те, що в ЗМІ набирає популярність версія вибуху на борту літака або його зіткнення з ракетою або іншим літальним апаратом.

Пальчевський зазначив, що має великий досвід польотів, у тому числі і за штурвалом, тому може уявити, що відбувалося на борту літака в момент НП. Експерт підкреслив, що в разі загоряння двигуна пілоти встигли б повідомити про це диспетчерам.

На думку Пальчевського, більш правдоподібною версією виглядає вибух на борту літака.

«А от уявити, що це була навмисна акція, я можу. Особливо не з точки зору ракети, а з точки зору вибухового пристрою, який знаходився на борту. По-перше, почалася війна з Іраном», - наголосив ведучий.

Другою версією він назвав навмисну ліквідацію якогось особливо важливого пасажира. Пальчевський нагадав, що напередодні трагедії з Боїнгом іранці обстріляли американські військові бази, у зв'язку з чим багато хто побоювався удару у відповідь.

«З'явилася ще одна версія, що на борту міг летіти хтось дуже важливий, і розвідки інших країн могли попрацювати. Наприклад, нібито випадково згадували, що протягом останніх 10 років чотири фізика-ядерника іранських були знищені. Це приписується одній із розвідок сусідів Ірану», - розповів Пальчевський.

Він додав, що для запобігання подібної трагедії потрібна професійна робота української розвідки.

«І ще хочеться сказати: якого біса літак полетів так, як ніби нічого не відбувалося напередодні? Може варто було прийняти міри?», - підсумував експерт.

перед вылетом.. Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 9. Januar 2020

Нагадаємо, Пальчевський прокоментував аварію українського Боїнга.

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