Міжнародна розслідувальна група Bellingcat проаналізувала відео з ураженням літака МАУ ракетою у небі над Тегераном і підтвердила його справжність

Про це повідомляється на сторінці Bellingcat в Facebook. (Щоб подивитися відео - проскрольте вниз)

"Ми проаналізували нове відео, яке, за все ймовірності, показує вибух в повітрі в районі Тегерана. Ми встановили геолокаційні дані відео як західний Parand, передмістя Тегерана, з координатами 35.489414, 50.906917. Камера направлена на північний схід – що відповідає напрямку траєкторії польоту рейсу PS752. Вимірюючи час, якій знадобилося камері для того, щоб зафіксувати звук вибуху, ми оцінили відстань до місця події (червоний круг) і зіставили його з геолокаційні даних відео і траєкторією польоту рейсу PS752 (за даними FlightRadar24)", - сказано в повідомленні.

При цьому один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев на своїй сторінці в Twitter заявив, що ракета, яка могла збити український літак в Тегерані, ймовірно, була випущена з секретної іранської військової бази IRSG.

"Використовуючи візуально сприймається швидкість руху ракети щодо фактично відомої швидкості Тор-Му, я зміг обчислити кут відносно траєкторії. Це відстань від місця запуску складала близько 6,5 км. Один кандидат: секретна база IRSG", - написав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади в прямому ефірі національного телеканалу заявив, що канадська розвідка має докази потрапляння іранської ракети в літак МАУ в небі над Тегераном.

Подібну заяву зробив і британський прем'єр Борис Джонсон. Цю версію також підтвердили джерела декількох авторитетних ЗМІ в Міноборони США.

Президент США Дональд Трамп сказав, що також не вірить, ніби український літак розбився через технічні несправності.

Нагадаємо, Boeing з українцями впав під Тегераном.

Як повідомляла Politeka, з'явилися страхітливі дані про загибель українців в Ірані.

Також Politeka писала, що пасажир впав українського Boeing встиг залишити записку.