Влада окупованого Донбасу спеціально створює всі умови для того, щоб змусити решту місцевого населення, яке ще залишилося, йти воювати

Таку думку озвучив блогер Фаш*к Донецький у колонці для ІА «Донбас».

За його словами, на даний момент в бюджеті так званої «ДНР» – вже величезна діра. Причин цьому – декілька.

«Перша – це те, що влада дуже багато грошей відмиває і витрачає їх на утримання себе і депутатів. Приміром замовлення машин преміум-класу, щоб їх просто забирали з дому і привезли на роботу», – пояснює автор.

Друга – проведення незрозумілих концертів і демонстрацій із запрошенням зірок з РФ, а гонорари вони беруть не дитячі. У статтю витрат входить і дорога апаратура та обладнання для сцени, причому не тільки установка-розбирання, але і форс-мажори, адже місцеві умільці часто примудряються щось зламати або знищити, чисто випадково.

Третій фактор – це те, що в «ДНР» практично не залишилося заводів і підприємств, які стабільно приносили гроші в казну. Заводи «Силур», «Стирол», «ЄМЗ», «Авіатех» і багато інших, які вважалися найкращими в Європі, зараз стоять, а унікальне обладнання з них місцева влада вже давно продала, поклавши гроші в свою кишеню.

Результати такої господарності вже відчули на собі прості люди. Першою під удар потрапила сфера охорони здоров'я. У «республіці» масово «оптимізують» лікарні та пункти першої допомоги, звільняють лікарів та молодший медперсонал. В медустановах часто нічим навіть заправити автомобілі «швидкої».

Аналогічна історія з шахтами. Їх або закривають, або переводять в режим водовідливу, тобто створюють умови, щоб їх закрити назавжди. Обладнання теж зникає.

Далі «реформатори» взялися за вищі навчальні заклади, в результаті чого підготовка фахівців впала в рази. Молоді всіляко дають зрозуміти, що у них два шляхи: або йти воювати, або наймитувати за копійки в шахтах.

У тих, хто залишився на території, підконтрольній окупантам, особливого вибору не залишилося.

«Влада штучно створює всі умови, щоб мирне населення від безвиході брало участь у бойових діях. Потім дуже навіть вигідно для себе називають їх добровольцями, але ніхто навіть не замислюється, що у них безвихідна ситуація, і вони змушені воювати», – резюмував блогер.

Нагадаємо, діти приїхали з Луганська до Києва і приголомшили сказаним.

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