В мережі з'явилося нове відео з моментом катастрофи українського літака Boeing 737 в Ірані

Катастрофа, в якій 8 січня загинуло 176 чоловік, продовжує залишатися однією з найбільш обговорюваних тем на світовій арені. Всіх цікавлять обставини падіння літака, які до цих пір залишаються загадкою. При цьому в Ірані заявляють, що швидкого розслідування трагедії чекати не варто: місцева влада стверджує, що на розшифровку "чорних скриньок" літака піде до двох місяців, а можливу тривалість розслідування оцінили в 1-2 роки.

У той же час у мережі продовжують з'являтися нові кадри з моментом трагедії. Так, іранський кореспондент ВВС опублікував нове відео, на якому зображений той самий фатальний момент (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Ролик був знятий з автомобіля іранською парою. На ньому можна побачити яскраву крапку у небі, яка, судячи з усього, і є літаком, що загорівся.

Через якийсь час далеко з'являється вогненна хмара – літак впав на землю.

За кадром чути голоси чоловіка і жінки, яка кричить від жаху в момент падіння літака.

Варто відзначити, що це не перше подібне відео. Так, раніше в мережі вже були опубліковані кадри, на яких, за припущенням деяких експертів, видно як ракета іранського ППО збиває український літак.

«Активіст іранського походження Наріман Гаріб опублікував прислане його джерелом відео передбачуваного поразки ракетою іранської ППО українського «Боїнга». На відео через кілька секунд після спалаху чутний звук, можливо, підриву ракети», - йшлося у відповідній публікації в мережі.

Раніше ми повідомляли про те, що український пасажирський літак з людьми на борту впав після зльоту в Ірані. Трагедія сталася вранці 8 січня.

Рейс PS 752 прямував з Тегерана в Київ, а на борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. В результаті аварії ніхто не вижив.

Нагадаємо, момент знищення ракетою українського Боїнга потрапив на відео: сенсаційні кадри злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, встановлено місце запуску ракети по літаку МАУ: «Це могла бути тільки…».

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