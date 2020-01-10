В сети появилось новое видео с моментом крушения украинского самолета Boeing 737 в Иране

Катастрофа, в которой 8 января погибли 176 человек, продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем на мировой арене. Всех интересуют обстоятельства падения самолета, которые до сих пор остаются загадкой. При этом в Иране заявляют, что быстрого расследования трагедии ждать не стоит: местные власти утверждают, что на расшифровку черных ящиков самолета уйдет до двух месяцев, а возможную длительность расследования оценили в 1-2 года.

В то же время в сети продолжают появляться новые кадры с моментом трагедии. Так, иранский корреспондент ВВС опубликовал новое видео, на котором запечатлен тот самый роковой момент (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Ролик был снят из автомобиля иранской парой. На нем можно увидеть яркую точку в небе, которая, судя по всему, и является загоревшимся самолетом.

Через какое-то время вдали появляется огненное облако – самолет упал на землю.

За кадром слышны голоса мужчины и женщины, которая вскрикивает от ужаса в момент падения самолета.

Стоит отметить, что это не первое подобное видео. Так, ранее в сети уже были опубликованы кадры, на которых, по предположению некоторых экспертов, видно как ракета иранского ПВО сбивает украинский самолет.

«Активист иранского происхождения Нариман Гариб опубликовал присланное его источником видео предполагаемого поражения ракетой иранской ПВО украинского «Боинга». На видео спустя несколько секунд после вспышки слышен звук, возможно, подрыва ракеты», - говорилось в соответствующей публикации в сети.

Ранее мы сообщали о том, что украинский пассажирский самолет с людьми на борту упал после взлета в Иране. Трагедия произошла утром 8 января.

Рейс PS 752 направлялся из Тегерана в Киев, а на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В результате крушения никто не выжил.

Напомним, момент уничтожения ракетой украинского Боинга попал на видео: сенсационные кадры слили в сеть.

Как сообщала Politeka, установлено место запуска ракеты по самолету МАУ: «Это могла быть только…».

Также Politeka писала, что Иран согнал на место крушения Боинга бульдозеры, правду могут скрыть.