У мережі з'явилася видеореконструкция передбачуваної ракетної атаки Ірану на український Боїнг

Американський телеканал АВС на своєму YouTube-каналі опублікував змонтований ролик з реконструкцією можливого ракетного удару Ірану по українському борту, який зазнав аварії під Тегераном 8 січня.

Розвідки США, Канади і Великобританії раніше назвали саме ракетний удар, можливо ненавмисний, головною версією катастрофи українського літака.

Спираючись на озвучені дані, американські журналісти змогли відтворити ймовірний обстріл. Судячи з відео, іранські військові випустили з землі дві ракети, коли літак перебував на висоті 1408 метрів. Зазначається, що такі ракети повинні були вибухнути в безпосередній близькості від літака, вразивши його осколками шрапнелі.

Журналісти також показали фотографії з місця падіння Боїнга, де на уламках літака помітні ушкодження, які, за деякими припущеннями, є саме слідами від шрапнелі.

У матеріалі наголошується, що відео було зроблено на підставі інформації, підтвердженої джерелом телеканалу в американському уряді.

У той же час варто відзначити, що в даний момент жодна з версій катастрофи літака не отримала офіційного підтвердження.

Раніше ми писали про те, що на сьогоднішній день СБУ розглядає дві пріоритетні версії падіння українського Боїнга 737 в Ірані: попадання ракети або теракт

Про це ввечері 10 січня розповіла керівник Служби безпеки України Іван Баканов під час брифінгу спеціальної робочої групи СБУ.

«Дійсно, версія про попадання ракети зенітно-ракетного комплексу «ТОР» привертає сьогодні найбільшу увагу громадян. Однак досить відкрити інструкцію з експлуатації ЗРК, щоб виник ряд питань, які потребують додаткових відповідей. Зокрема, мова йде про дальність польоту ракети, нюанси управління комплексом тощо. Всі питання зараз опрацьовуються», - підкреслив глава СБУ.

Він додав, що Служба безпеки також не виключає і версію теракту. При цьому Баканов підкреслив, що при розслідуванні такої резонансної справи важливо не поспішати з висновками.

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