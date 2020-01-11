Авіакатастрофи з українським літаком можна було уникнути

Стали відомі подробиці авіакатастрофи з українським боїнгом в Тегерані

Ракету, яка стала причиною загибелі 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, випустив оператор протиповітряної оборони Ірану, який не зміг зв'язатися з начальством. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

За попередніми даними, у оператора не вийшло зв'язатися з начальством з-за технічних неполадок. Тому він самостійно вирішив випустити ракету в український літак.

"У нього була можливість прийняти рішення протягом п'яти секунд. На жаль, він зробив невірний вибір і запустив ракету", – повідомив командувач Військово-космічними силами КВІР генерал Амір-Алі Хаджізаде.

Оператори цього комплексу повинні були мати більш ніж достатньо інформації, дає зрозуміти: перед ними пасажирський літак. Більш того, у момент попадання ракети літак набирав висоту на рівні десь 8 тисяч футів. А це дуже типове для будь бойової ракети або військового літака.

Зазначимо, що є версія, що іранці просили не вилітати літаки в той час, але цього не сталося, і рейс PS752 «Тегеран-Київ» авіакомпанії МАУ не був скасований.

У свою чергу, в компанії Міжнародні авіалінії України стверджують, що підстав для скасування цього рейсу не було.

«Заборон ні від Києва, ні від Тегерана не було», – заявив президент компанії МАУ.

У свою чергу, військові Ірану заявляють, що наказували припинити повітряний рух на час ударів по іракській базі США. Але вимога з якоїсь причини не було виконано.

Більш того, командувач військово-космічними силами Ірану заявив , що КВІР погодиться з будь-яким рішенням щодо винних в аварії рейсу "Тегеран-Київ".

Нагадаємо, що українцям надано доступ до згорілим уламків літака. Кадри літака Boeing 737-800 компанії Міжнародні авіалінії України з подробицями розслідування опублікували в соцмережі Facebook. Експерти і члени державної комісії заявили, що слідча робота все ще триває.

Штабу Зеленського для розслідування авіакатастрофи літака українських авіаліній МАУ в Ірані надали усю необхідну інформацію для роботи. Іранці дали доступ до відео - і фотоматеріалами авиакатастровы для подальшого розслідування.

Вони також зазначили, що політична частина роботи завершено. Зараз йде юридична частина роботи з матеріалами.

Нагадаємо, момент знищення ракетою українського Боїнга потрапив на відео: сенсаційні кадри злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, встановлено місце запуску ракети з літака МАУ: «Це могла бути тільки…».

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