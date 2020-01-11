Володимир Зеленський заручився підтримкою Франції в розслідуванні аварії українського Боїнга 737 в Ірані

У суботу, 11 січня, президент України вперше з моменту трагедії поговорив з французьким лідером Еммануелем Макроном. Як повідомляє Politeka, в Офісі президента розповіли про те, що політики домовилися залучити французьких фахівців до розшифровки чорних ящиків збитого Іраном літака в якості незацікавленої сторони.

Макрон зазначив, що Франція вже почала процедуру міжнародного розслідування за фактом катастрофи. Варто відзначити, що раніше Іран запропонував передати чорні ящики Боїнга на розшифровку саме французьким фахівцям.

Президент Франції висловив надію на встановлення справжніх обставин трагедії і покарання всіх винних. У свою чергу, Зеленський подякував йому за допомогу в цій справі.

Відзначимо, що західні ЗМІ, а також українські експерти неодноразово звертали свою увагу на дружні відносини президента Франції Еммануеля Макрона і лідера РФ Володимира Путіна. Так, Макрон вважає, що абсурдно розглядати Росію як ворога і, як відзначають політологи, хоче повернути її в Європу і допомогти Путіну вийти з ізоляції, спричиненої санкціями.

Нагадаємо, раніше 11 січня Іран визнав, що літак Boeing 737-800 компанії Міжнародні авіалінії України ракета збила їх через "людський фактор". Така заява прозвучала на державному телебаченні Ірану. Згідно з повідомленням, іранські військові «ненавмисно» збили український літак, в результаті чого загинуло 176 чоловік.

Іранці стверджують, що літак сплутали з ворожою мішенню після того, як він повернув у бік військового центру Корпусу вартових Ісламської революції - військової структури Ірану, який діє паралельно зі збройними силами. «Військові були в стані високої бойової готовності. В таких умовах – через людську помилку і цілком ненавмисно - рейс був збитий», - йдеться в заяві.

У свою чергу відомий політолог Юрій Романенко зазначає, що Зеленський під кінець 2019 року скоїв ряд найнебезпечніших помилок, які ставлять питання про те, наскільки Україна взагалі може вижити як держава. "Зеленський став заручником гри Авакова і це не пройде просто так", - підкреслює Романенко, додаючи, що про небезпечну рефлективності українців і України він говорив з відомим волонтером, правозахисником і фахівцем з конституційного права Геннадій Друзенко.

Нагадаємо, пасажирів літака МАУ можна було врятувати: з'явилася сенсаційна заява.

Як повідомляла Politeka, останні секунди життя пасажирів фатального рейсу в Ірані: «Один доказ пояснив все».

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