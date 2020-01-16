Російський співак Валерій Сюткін, який підтримав анексію Криму в 2014 році, зібрався виступити з сольним концертом у Києві
"Історично, якщо сказати про Крим, там помилка була раніше, коли Микита Сергійович його з легкої руки привласнив. Як проведена операція Володимиром Володимировичем? Блискуче. Без крові, красиво і історична справедливість може бути восторжествувала", – сказав Сюткін в інтерв'ю російському каналу.
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На афішу концерту прихильника Путіна звернув український шоумен Сергій Притула на своїй сторінці в Facebook.
"Валерій Сюткін вважає, що Володимир Володимирович провів анексію Криму "блискуче"!!! Увага, знавці, питання: чи проведе Валерій свій концерт у Палаці "Україна"? Хвилина пішла!", – написав шоумен.
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Зазначимо, пізніше цей його пост був видалений, але його скріншот зберігся в мережі.
Концерт Сюткіна запланований на 27 квітня 2020 року в столичному "Палаці Україна".
Нагадаємо, раніше Валерій Сюткін заявив, що поки не збирається давати концерти в окупованому Криму і в Україні.
Сюткін у свою чергу назвав умову, при якій може виступити в Україні.
«Я не даю великих концертів ні там, ні там, тому що це буде роз'єднувати. Просто поки не час. Я можу зробити щось приватне, але це не буде жодного анонсу. Але я не роблю ні там, ні там», — розповів він.
Відзначимо, що в 2014 році Сюткін повністю підтримав дії президента Росії Володимира Путіна з анексії Криму, стверджуючи, нібито історична справедливість нарешті восторжествувала.
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