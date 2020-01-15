Звезда поп-сцены Андрей Григорьев-Апполонов показал, как проводит время на Бали

Соответствующие снимки музыкант опубликовал в своем личном Instagram, передает Politeka.net.

Андрей Григорьев-Апполонов из "Иванушек International" похвастался перед своими поклонниками, как он колесит по райскими островам и купается в океане.

Но опубликованное в Instagram фото музыканта ошарашило его фанатов. На снимке Андрей Григорьев-Апполонов улыбается, его волосы растрепаны, а щеки горят от загара.

Некоторые комментаторы порадовались за "рыжего из Иванушек" и пожелали ему хорошего отдыха. Но были и такие пользователи, которые разнесли звезду за внешний вид.

Один из подписчиков спросил, почему Андрей так потолстел. "Не толстый, а опухший от бухла", – ответил за Григорьева-Апполонова другой поклонник, намекая на пристрастие музыканта к алкогольным напиткам.

"Какой красивый дедок", "Сеньор Помидор", "А годы летят , Наши годы, как птицы....", "Пугачева уже не та", "Красный как рак", "Осторожней с солнцем, братишка", " Перепил, потом сгорел", "У краснокожих тоже есть рыжие?", "Ужас...", - пишут они в комментариях под публикацией.

Ранее мы сообщали подробности смерти известного вокалиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева. В эфир российского ток-шоу пришла племянница умершей звезды и раскрыла одну из тайн.

По ее словам, девушка Яковлева, Александра Куцевол, отключила знаменитость от аппарата искусственной вентиляции легких. Как отметила Татьяна, певец мог бы еще жить, если бы не решение пассии.

Родственница солиста «Иванушек» вспомнила, что Олег впал в кому. Спустя два дня к Александре обратились врачи, которые спросили — отключать ли артиста от аппарата. Возлюбленная певца ответила «да», после чего и наступила смерть.

Племянница уверена, что Куцевол не боролась за жизнь певца из-за наследства.

Напомним, эпатажный солист группы Placebo сильно постарел

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