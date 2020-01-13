Видео выступления российского эстрадного исполнителя Александра Буйнова в ДНР появилось в сети
Певец недавно попал в базу преступников украинского центра "Миротворец", за выступление в оккупированном террористами Донецке.
Видео выступления Буйнова на оккупированной территории Донбасса было опубликовано на сайте YouTube.
"По поводу приглашения у меня не было никаких сомнений. С одной стороны, не хотелось попадать в список запрещенных для въезда в Украину артистов… Но мое появление здесь вполне закономерно. Я уже закрыл для себя Украину на долгое время, - прокомментировал свое выступление в Донецке артист.
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Недавно мы писали, что российский певец Митя Фомин ответил украинским журналистам на вопросы о территориальной принадлежности Крыма.
Во время интервью Фомин назвал Крым по факту российской территорией.
После этого Фомин написал большой комментарий в Instagram по интервью.
Певец отметил, что свои слова он не собирается забирать назад, потому что "констатировал факт".
"На территории Крыма в данный момент проживают люди с российскими паспортами, с российской телефонной связью, с российской валютой и российскими законами", — пишет Фомин.
В посте российский артист рассказывает, что он в течение 20 лет гастролирует и в России, и в Украине, работает с украинскими режиссерами, записывает песни с украинскими саунд-продюсерами и имеет много друзей в Украине.
"Больно наблюдать, как наших людей пытаются поссорить, вызвать на эмоции, задеть, пытаются навязать нам ненависть друг к другу. Я не знаю, кому это нужно, но я думаю, что это не по-человечески, неуважительно и глупо", — продолжил Фомин.
Напомним, Полякова жестко прошлась по российским артистам в Украине.
Как сообщала Politeka, скандальный Добронравов ошарашил украинцев высказыванием: "Крым российский".
Также Politeka писала, что Панин получил палкой по "горбу" в Крыму, эпичное видео.