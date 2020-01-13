Видео выступления российского эстрадного исполнителя Александра Буйнова в ДНР появилось в сети

Певец недавно попал в базу преступников украинского центра "Миротворец", за выступление в оккупированном террористами Донецке.

Видео выступления Буйнова на оккупированной территории Донбасса было опубликовано на сайте YouTube.

"По поводу приглашения у меня не было никаких сомнений. С одной стороны, не хотелось попадать в список запрещенных для въезда в Украину артистов… Но мое появление здесь вполне закономерно. Я уже закрыл для себя Украину на долгое время, - прокомментировал свое выступление в Донецке артист.

Недавно мы писали, что российский певец Митя Фомин ответил украинским журналистам на вопросы о территориальной принадлежности Крыма.

Во время интервью Фомин назвал Крым по факту российской территорией.

После этого Фомин написал большой комментарий в Instagram по интервью.

Певец отметил, что свои слова он не собирается забирать назад, потому что "констатировал факт".

"На территории Крыма в данный момент проживают люди с российскими паспортами, с российской телефонной связью, с российской валютой и российскими законами", — пишет Фомин.

В посте российский артист рассказывает, что он в течение 20 лет гастролирует и в России, и в Украине, работает с украинскими режиссерами, записывает песни с украинскими саунд-продюсерами и имеет много друзей в Украине.

"Больно наблюдать, как наших людей пытаются поссорить, вызвать на эмоции, задеть, пытаются навязать нам ненависть друг к другу. Я не знаю, кому это нужно, но я думаю, что это не по-человечески, неуважительно и глупо", — продолжил Фомин.

Напомним, Полякова жестко прошлась по российским артистам в Украине.

Как сообщала Politeka, скандальный Добронравов ошарашил украинцев высказыванием: "Крым российский".

Также Politeka писала, что Панин получил палкой по "горбу" в Крыму, эпичное видео.