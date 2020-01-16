В стінах Верховної Ради все частіше помічають, що нардепи восьмого скликання грішать, до речі, як і їх попередники, з якими перші запевняли, що не мають і ніколи не матимуть нічого спільного, тягою до дорогих і відвертих речей. Зокрема, партійці фракції «Слуга народу»

Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook-публікацію журналіста Ганни Стешенко. Так автор зазначає, що «Слуги» нічим не відрізняються від депутатів минулих скликань, які носили в Раду дорогі бренди і наводить конкретний приклад з ілюстраціями:

«…Не потрібно розповідати, що ви ближче до народу, якщо в парламент, наприклад, як нардеп «Слуги народу» Оксана Дмитрієва прийшла з сумкою Dior, початкова вартість якої в такому розмірі $5.100». Стешенко також зазначила, що fashion блогери часто називають Miss Dior «іконою», хоч та і випущена в сезон 2013/2014:

«Сьогодні таку Dior можна замовити за $2.900», - додає автор посту. І зазначає також, що, на її думку, Дмитрієва відрізняється і, свого роду, відсутністю дотримання правилам хорошого тону, точніше – натякає на явне «провінційне» бажання депутата, як і багатьох інших її колег, у відсутності слідування «європейському» способу мислення політиків і їх публічного іміджу. Українським депутатам до стриманості і дійсно до підбору зі смаком гардеробу до нагоди, як в Європі – ще далеко, впевнена автор:

«…Дмитрієва - за освітою лікар, дійсний член Громадської спілки «Стоматологи України». Явно може собі дозволити таку сумочку, хоч і зарплата нардепа без «депутатських» сьогодні в середньому 40 тис. грн. Але питання в іншому: навіщо? Європейські політики (а адже так себе зі самого початку позиціонували «Слуги») носять ноу-нейм, уникаючи відомих брендів. Адже для політика це як мінімум моветон».

Фото Yan Dobronosov

Користувачі в мережі активно коментують фото і пост журналіста, зокрема їх обурила не тільки дорога сумка депутата, але ще і її «відвертий» наряд - прозора розовуватая блузка і, ймовірно, чорний боді на брительках під нею:

«А чого вона майже гола в Раду прийшла? Не на панель, а в законодавчий орган!)))»

«Провінціалка дорвалася до розкоші»

«Прозора Блузка в горох - ось що моветон. Вгамуйтеся вже з цими сумками»

«Справно «служать»)»

Були і такі, які манеру одягатися нардепа позбавленою смаку не визнали:

«Краса повинна бути у всьому»

«Сумка до речі красива. Стильно і нічого зайвого. Питання коштує вона таких грошей»

Раніше повідомлялося про те, що депутатам ВР притаманна любов до розкоші. І особливо сильна тяга до прекрасного у представниць слабкої статі, що помітила парламентський кореспондент - вже вищезгадана Ганна Стешенко.

Так, наприклад, депутат від «Слуги народу» Оксана Дмитрієва любить одягатися нестандартно, ділиться спостереженнями автор. У грудні минулого року вона прийшла в парламент в ботильйонах Eri від Alexander Wang.

І прикладів таких "роскошуючих" дам-депутаток у Раді багато. Так 14 січня одразу дві модниці зі «Слуги народу» попалися на любові до дорогих сумочок.

Так Роксолана Підласа, яка за Петра Порошенка була радником віце-прем'єра, прийшла з культовою сумочкою Dolce & Gabbana, Sicily. В Києві така краса коштує 1375 євро або трохи менше 40 тисяч гривень. Сумка, зазначає Стешенко, досить упізнавана, і, можливо, тому депута намагалася сховати логотип подалі від всюдисущих фотографів.

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