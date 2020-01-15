Депутатам нового созыва не чужда любовь к роскоши, и под куполом Верховной Рады они то и дело умудряются засветить дорогие «мелочи»

Особенно сильна тяга к прекрасному у представительниц слабого пола, что заметила парламентский корреспондент Анна Стешенко и показала это своим подписчикам в Фейсбуке.

Так, например, депутат от «Слуги народа» Оксана Дмитриева любит одеваться нестандартно, делится наблюдениями автор. В декабре прошлого года она пришла в парламент в ботильонах Eri от Alexander Wang.

«Такие в белом цвете можно было приобрести за 777 евро. Это уже со скидкой. Изначальная цена (ещё есть в наличии в чёрном) - 963 евро. По курсу НБУ, это 25220 грн при средней зарплате нардепа 20-23 тыс.грн. И не надо завидовать!», – писала Стешенко.

В 2020 году парад брендов продолжился. 14 января сразу две модницы из «Слуги народа» попались на любви к дорогим сумочкам.

Так, глава межфракционного объединения «За ФОП» Роксолана Пидласа, которая при Петре Порошенко была советником вице-премьера, пришла с культовой сумочкой Dolce & Gabbana, Sicily. В Киеве такая красота стоит 1375 евро или чуть меньше 40 тысяч гривен. Сумка, отмечает Стешенко, довльно узнаваемая, и, возможно, поэтому депута пыталась спрятать логотип подальше от вездесущих фотографов.

Кстати, Пидласа – один из соавторов скандальных законов о кассовых аппаратах и 1053-1 и о кэшбеке 1073.

Не отстает от коллеги по фракции и Ольга Коваль. Во время выборов она формально руководила штабом «СН» на Киевщине.

«Дочь экс-руководителя главного управления Киевской областной администрации, которого обвиняли в вымогательстве и получении взятки в размере $ 25 тыс. Сегодня видная депутат пришла в Раду с сумкой Furla из последней коллекции. Всего-то (по депутатским меркам) за $464, это треть средней депутатской зп. Правда, в первый день работы новой Рады Коваль была замечена с розовой Gucci за $2650. Вероятно, «слуга» таки стала скромнее и ближе к людям», – рассказала Стешенко.

Напомним, Разумков не выдержал и сдал реальные зарплаты слуг народа.

Как писала Politeka, неожиданный кадр из Рады ошарашил украинцев, сеть бурлит .

Также Politeka сообщала, что Томенко объяснил, за что депутатам зарплата в 100 тысяч.