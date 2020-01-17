Традиція присвоювати статуси кожній річниці розрослася по всьому світу. Так, після двох років спільного життя святкується паперове весілля. Таку назву воно отримало не просто так, бо в цей період шлюб найбільш вразливий та не встиг достатньо зміцнитися.

Святкування річниці весілля — обов'язкова традиція, яку не варто ігнорувати. Цей день — символ створення сім'ї. Відзначати можна в тісному колі родичів, або запросивши друзів. Деякі пари відзначають скромно, інші влаштовують цілий бенкет. Чітких звичаїв щодо цього немає. Що стосується оформлення свята, привітань і подарунків, конкретні традиції є. Розглянемо їх далі.

Привітання з річницею у віршах

Красиво привітати молоду пару з другою річницею можна віршем. До його вибору варто підійти з особливою увагою, враховуючи «паперову» специфіку свята. Якщо немає ідеального варіанту, можна привітати в прозі або написати вірш самостійно.

Хоч і паперовим шлюб цей зветься,

Можливо, це навіть неспроста.

Та не про вас все те, що рветься,

Ви кремень, мир і доброта!

Усі сьогодні хочуть привітати,

Стрічайте ж радісно своє весілля

Бо доросли ви до цієї дати -

Зробили круто це застілля.

Беріть усе від цього свята.

Дарунки шлемо молодята!

Для того, щоб красиво припіднести вірш, важливо підготуватися. Не обов'язково заучувати текст, достатньо кілька разів його прочитати, бажано в голос і з інтонацією. Якщо виникають труднощі при читанні (рима хитромудро підібрана, або наголос стоїть незвично, можна більш ретельно порепетирувати, знайти інший вірш, або внести свої корективи у обраний.

Ми тішимось дуже, що ви наші любі,

Серця поєднались в священному шлюбі.

Хай Бог посилає любов вам і ласку,

Життя Ваше спільне оберне на казку.

І вірим, що в чарах любовного зілля

Діждетеся ще золотого весілля!

На побажаннях варто зробити окремі акценти. Зачитуючи привітання, важливо звертатися до винуватців торжества, візуально й емоційно контактуючи з ними. Перед виступом обов'язково потрібно попросити хвилину уваги, щоб ніхто навіть не подумав перебивати.

Поздоровлення в прозі

Душевна проза на святах завжди виглядає красиво, не особливо поступаючись віршам. Молоді чують текст, а не риму, сенс привітання, посил. Прозу можна написати самостійно або скачати з Інтернету (нічого крамольного в цьому немає). Дуже часто люди знаходять готове привітання і вносять в нього корективи.

«З другою річницею вас, Рідні! Враховуючи, що символ сьогоднішнього торжества — папір, то і побажаю вам першим ділом побільше хрустких зелених купюр. Нехай проблеми відлітають як паперовий літачок, все складається легко і просто, подібно паперу. Терпіння вам, мудрості, взаєморозуміння, любіть і цінуйте один одного».

Якщо хтось думає, що проза легка в читанні і репетирувати її немає сенсу, скоріше за все він помиляється. Атмосфера свята додасть хвилювання, урочистий момент здатний збити з пантелику, тому навіть прозу рекомендується вичитувати. Не варто переключатись з листочка на власні думки до того, поки не закінчиться текст, бо після відступу від основного привітання повернутися до нього буде вкрай важко.

«Паперовий статус — показник того, що сім'я зміцнюється, а відносини стають більш надійними. Бажаю вам іти поруч без сварок, образ і розбіжностей. Нехай мир і порозуміння панують в будинку, а тепло і затишок гріє серця. Ви не дивіться, що папір слабкий і може порватися, адже його завжди можна заламінувати. Вітаю вас!»

Свій виступ варто втиснути в 1 хвилину, або навіть менше, щоб ні гості, ні винуватці торжества не втратили сенс меседжу, посил. Якщо розтягнути виступ, вага слів зменшується, люди втомляться довго концентрувати увагу.

Кращі вітальні листівки з річницею

Листівки — своєрідна традиція, без якої не обходиться жоден урочистий захід з привітаннями. Красиві картинки з текстом надсилаються шляхом повідомлень, їх роздруковують і використовують як конверти для подарунків, в основному сертифікатів, грошей, коштовностей, квитків, путівок. Листівки також створюються у вигляді орігамі. Враховуючи специфіку другої річниці, паперу має бути з надлишком, тому варто зайнятися пошуком красивих листівок.

Листівку можна подати у вигляді пап'є-маше, наприклад, зліпивши серце з переплетених лебединих ший. Креативні ідеї, трохи часу і нездоланне бажання зробити щось ексклюзивне, це все, що потрібно, не рахуючи клею, ножиць і паперу.

Листівками актуально вітати один одного і винуватцям торжества. Звичайно, крім красивої картинки, варто написати вірш чи прозу (бажано самостійно). Так, на самому зображенні може бути мінімум тексту.

Привітати чоловіка не так важко, адже чоловіки менш сприйнятливі до сентиментів. Щодо жінок, до їх привітання варто підійти ретельніше, ніж до риболовлі або навіть бойових дій. Картинка обов'язково повинна відповідати символіці свята, бути красивою і душевною. До прози краще не вдаватися, а вибрати вірш.

Зазвичай, весілля є найбільш значущою подією в житті. Тому, вітаючи половинку, варто врахувати всі її нюанси і особливості характеру. Чи любить вона квіти, або краще для неї скласти красивого лебедя з серветок, чи прийме вона жартівливі поздоровлення, чи будуть доречні смішні подарунки. Про слово «недорого» варто забути. Якщо є проблеми з фінансами, подарунки краще обумовити заздалегідь, можливо, доцільніше буде зробити щось своїми руками.

Святкування паперової річниці та вибір подарунків

Як правило, 2-га річниця шлюбу асоціюється у людей з паперовими атрибутами, якими вкритий весь декор. Гості прикрашають одяг серветками, приходять з картонними квітами, подарунки пакуються в папір, листівки, конверти, і навіть торт прикрашається у відповідному стилі.

Круте незвичайне оформлення свята на другу річницю подарує незабутні емоції, а фото будуть гріти душу через багато років. Прикрашати все навколо за допомогою паперу нескладно, якщо хочеться підшукати креативну ідею, можна відвідати тематичний форум.

Навіть якщо річниця відзначається скромно, в тісному колі сім'ї і близьких друзів, варто підготувати програму, конкурси, заготовити музику. Паперове святкування складно уявити собі без конфетті та хлопавок. Таке оформлення задасть атмосферу і дозволить весело провести час.

Яка музика повинна грати на паперовому весіллі? Варто підготувати як мінімум три плейлисти: з динамічною музикою для танців, спокійною для застілля, і треками без слів для конкурсів. Краще уникати заїжджених святкових пісень і віддати перевагу сучасній творчості. Можна також дати друзям завдання, скинути по 3-4 улюблених пісні, і вже з них робити прикольний мікс на свій розсуд.

Що краще дарувати на паперове весілля? Найбільше цінуються оригінальні та прикольні подарунки, навіть якщо вони всього лише піднесені в такому ключі, а насправді є зовсім звичайними. Подарунок на паперове весілля повинен бути корисний, це основний критерій, яким повинні керуватись гості, щоб не зіпсувати свято. Дізнаватися, що буде корисним для конкретної пари потрібно безпосередньо у них. Робити це слід непомітно і заздалегідь.

Найчастіше на друге весілля дарують:

путівки на відпочинок (кращий спосіб відвернути увагу молодих від побутової сірості, роботи і похмурості буднів);

зелені паперові гроші (хороша традиція, адже поповнення сімейного бюджету деколи краще, що можна придумати);

прикраси (дружині);

корисні речі для хобі, наприклад, термос для риболовлі (чоловікові);

сертифікати в магазини, СПА салони та інші центри.

Роками люди придумують, як краще привітати пару з їх днем. Чому б не перейняти цей безцінний досвід, запитавши своїх батьків або знайомих постарше. Як правило, вони не підкажуть, що подарувати, але як відзначити і привітати, ідею підкинуть.

Хоч друга річниця і не ювілей, але великі торти ніхто не відміняв. Невеличкий смачний святковий торт здатний задати настрій і вдень, і вночі. Щоб організувати «гулянку року», можна кого-небудь посадити всередину торта, це називається «сюрприз». Якщо торт невеликий, туди може поміститися дитина, яка після появи зачитає вітальні вірші. Для цієї ідеї потрібні великі серветки.

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