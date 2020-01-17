Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що юнаки 18 і 19 років не будуть підпадати під весняний призов цього року

Піти в армію українці цього віку можуть на добровільних засадах, написав чиновник у своєму телеграм-каналі, передає Politeka.

Така заява глави МО викликала подив і обурення серед українців. Так, ветеран АТО і блогер Валерій Прозапас зазначає, що в міністерстві задумали нову схему, як заробити на громадянах.

«Міністр Загороднюк (не служив) заявив про Указ президента (який теж не служив) – «осіб 18-19 років на строкову службу призивати не будуть, тільки за власним бажанням». Але контракт і так можна за бажанням підписувати з 18 років! Ви можете собі уявити людину, яка піде в армію добровільно на 700 чи скільки там гривень без соціального пакету замість підписати повноцінний контракт та одержувати гідні умови оплати і служби?», – пише він на своїй сторінці у Фейсбуці.

За його словами, все гранично ясно:

«Бюджет на армію є, а охочих іти під таке командування немає, - ось у чому справа. А втрачати на «схематозах» теж не хочеться, бо десь у глибинах ОП сидить Апаршин зі своїм «надлишковим майном». Призиватимуть, ще як будуть - бо один строковик обходиться на порядок дешевше контрактника. Це такий у них бізнес зараз», – пояснив ветеран.

Раніше ми писали про те, що Зеленський підписав закон про призов до 2020 року на строкову службу. Згідно із законом, на строкову службу вже з квітня цього року будуть призивати чоловіків з 18 до 27 років, придатних за станом здоров'я та які не мають права на звільнення або відстрочку від призову. Призови проходитимуть у квітні - червні (весняний) і у жовтні - грудні (осінній).

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