"Слуга народу" підготувала нові штрафи для водіїв і пішоходів

Відповідний законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді, передає Politeka.net.

Повідомляється, що авторами нової ініціативи виступили відразу троє народних депутатів від президентської фракції "Слуга народу".

Зокрема, українських пішоходів хочуть зобов'язати "виділяти" себе в умовах недостатньої видимості і вночі. За порушення правил пропонується штраф у розмірі 51 гривні.

Тобто, за допомогою законопроекту українців зобов'яжуть носити світловідбиваючі елементи в темний час доби.

Більш того, документом встановлено обов'язки для посадових осіб дорожніх служб забезпечувати будівельників, що працюють на дорозі, світловідбиваючими елементами.

Для водіїв, велосипедистів і погоничів тварин в темний час доби або в умовах поганої видимості "слуги народу" хочуть ввести зобов'язання перебувати на дорозі в світловідбивних жилетах або кріпити на одязі світловідбиваючі стрічки або наклейки. За порушення цих вимог передбачено штраф у розмірі 510 гривень.

Раніше ми розповідали про те, що в Раді підготували українцям нові драконівські штрафи за неправильну парковку. Нардепи планують різко посилити законодавство за паркування в недозволених місцях. Такий висновок можна зробити з проекту закону №2628, який вже зареєстрований на сайті Верховної Ради і переданий на розгляд в профільний комітет.

Так, законопроект передбачає збільшення штрафу за стоянку в забороненому місці з 510 грн до 3400 грн. Набагато більш суворі санкції передбачені для тих, хто паркується на місцях для водіїв з інвалідністю - їм доведеться вкласти 34 тис грн. Аналогічний штраф передбачений для тих “хитрунів”, хто без підстав використовує знак "водій з інвалідністю".

Також законопроект передбачає спрощену процедуру фіксації доказів порушення правил паркування. Тепер для цього достатньо фотофіксації.

Нагадаємо, названо найнебезпечніші автомобілі для водія і пасажирів.

А ще Politeka писала, що Слуги народу вирішили добити українських водіїв.

Також Politeka повідомляла, що на українців чекають нові штрафи, Рада прийняла фатальне рішення.