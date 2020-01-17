У мережі продовжують обговорювати тему відставки прем'єр-міністра України, Олексія Гончарука

Інтернет-користувачі всіляко висміюють ситуацію, створюють фотожаби та карикатури, пише Рoliteka.net.

Деякі люди називають новину цирком, інші ж підтримують рішення глави Кабміну.

Так, глава Міністерства юстиції Денис Малюська розмістив пост в Фейсбук з цікавою фотографією.

На знімку від міністра не залишилося нічого, крім руки. Варто відзначити, що рука тримає ручку і підписує якийсь документ.

У кабінеті на вигляд порожньо: видніється техніка, прапор і герб України.

В пості Малюська розповів, що навіть при смерті підпише наказ про звільнення людей, які будуть "саботувати або працювати упівсили, очікуючи можливої зміни керівництва". В кінці міністр додав, що Олексій Гончарук - кращий прем'єр в історії України і він подтримує того.

Пост глави Міністерства юстиції зібрав за дві години 500 лайків та багато коментарів.

"Давайте список, хто саботує роботу Мін'юсту?", "Першим у списку буде Малюська )", "Є таке прислів'я. «Зустрічають по одягу, а проводжають по розуму», "Ой Денис, ну киньте. Це вже навіть не смішно. Ви бездарно витратили понад 4 млн доларів на захист рейдера Пашинського в міжнародному суді і ще витратите в цьому році мінімум 3 млн. Ви спочатку поверніть до бюджету 7 млн доларів, а потім смішні пости пишіть в ФБ", "Розважаєтесь? Ну-ну", "Коли завод мені повернете переписаний вашим попередником на кота?", "Ну от навіщо ти зараз про завод. Пан міністр з сім'єю виживає на 80 тис. в місяць. Ти б йому поїсти щось приніс. Масло, борошно, цукор", "КЛОУН!!!","Ганьбище", "Вже немає сил працювати взагалі, не те щоб в півсили, авансу юстиції ще не було", "В цьому уряді взагалі є нормальні люди?", "Займіться справою, а не освоєнням фотошопу", "Як стати кращим прем'єром в історії України за півроку, коли ти профан в економіці". А. Гончарук)", "Чим кращий Олексій Гончарук? Скажіть будь ласка! Чим. Ви про що????", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олексій Гончарук подав у відставку після оприлюднення записів, на яких нібито він сказав, що "профан в економіці".

Нагадаємо, Гончарук подав у відставку: текст доленосного заяви.

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