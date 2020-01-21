В окупованому Донецьку 20 січня вбили ватажка бойовиків "ДНР" 43-річного Олексія Кривулю на прізвисько "Грін"

Такі повідомлення стали масово з'являтися в соціальних мережах.

Обставини смерті терориста не уточнюються. У російських соцмережах пишуть, що Кривулю "вбили в спину". На підставі таких заяв деякі користувачі припустили, що бойовик загинув під час розборок зі своїми соратниками або був убитий за наказом російських кураторів.

Олексій Кривуля народився 26 червня 1976 року в місті Миколаївка Донецької області. Проживав у будинку номер 4 по вулиці Кошуби. Закінчив школу №19 у Павлограді. Потім навчався в Єйському вищому військовому авіаційному училищі ім. В. М. Комарова.

Навесні 2014 року почав воювати проти українських військових на боці російських загарбників. Виконував обов'язки першого заступника начальника штабу 7-ї окремої мотопіхотної стрілецької бригади так званого 1 АК.

Бойовик також був відомий під псевдонімом Олексій Владіміров. Мав брата - Максима Кривулю - який теж внесений у базу "Миротворця" як пособник російських окупантів.

"Земля йому скловатою", "Кобзон покликав", - коментують звістка в мережі.

Раніше повідомлялося, що брат убитого «товаришем по службі» ще одного бойовика «ДНР» спробував було попросити у харків'ян грошей на похорон родича.

Такий скандал розгорівся в Харкові через прохання про допомогу в соцмережах. Про нього розповів офицев ВСУ Анатолій Штефан з позивним «Штірліц».

Бойовики застрелили 13 січня на позиціях. Російське окупаційне командування намагалося звинуватити в обстрілі українських військових. Однак калібр 9 мм на таку відстань не стріляє.

Нагадаємо, бійці ВСУ ефектно ліквідували ватажка "Л/ДНР", «помстилися за все».

Як повідомляла Politeka, озвірілі окупанти розстріляли бійців ВСУ з артилерії.

Також Politeka писала, що терористи прорвалися і розстріляли ВСУ з кулеметів.