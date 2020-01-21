В оккупированном Донецке 20 января убили главаря боевиков "ДНР" 43-летнего Алексея Кривулю по прозвищу "Грин"

Такие сообщение стали массово появляться в социальных сетях.

Обстоятельства смерти террориста не уточняются. В российских соцсетях пишут, что Кривулю "убили в спину". На основании таких заявлений некоторые пользовали предположили, что боевик погиб во время разборок со своими же соратниками или был убит по приказу российских кураторов.

Алексей Кривуля родился 26 июня 1976 года в городе Николаевка Донецкой области. Проживал в доме номер 4 по улице Кошубы. Окончил школу №19 в Павлограде. Затем учился в Ейском высшем военном авиационном училище им. В.М. Комарова.

Весной 2014 года начал воевать против украинских военных на стороне российских захватчиков. Исполнял обязанности первого заместителя начальника штаба 7-й отдельной мотопехотной стрелковой бригады так называемого 1 АК.

Боевик также был известен под псевдонимом Алексей Владимиров. Имел брата - Максима Кривулю - который тоже внесен в базу "Миротворца" как пособник российских оккупантов.

"Земля ему стекловатой", "Кобзон позвал", - комментируют известие в сети.

Ранее сообщалось, что брат убитого «товарищем по службе» еще одного боевика «ДНР» попробовал было попросить у харьковчан денег на похороны родственника.

Такой скандал разгорелся в Харькове из-за просьбы о помощи в соцсетях. О нем рассказал офицев ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц».

Боевика застрелили 13 января на позициях. Российское оккупационное командование пыталось обвинить в обстреле украинских военных. Однако калибр 9 мм на такое расстояние не стреляет.

Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главаря "Л/ДНР", «отомстили за все».

Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.

Также Politeka писала, что террористы прорвались и расстреляли ВСУ из пулеметов.