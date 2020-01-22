В мережі сплив блог новоспеченого міністра Культури Росії Ольги Любимової

Як передає Politeka.net, відповідний скріншот опублікував Олексій Навальний.



"Блог міністра культури Росії чудовий", - підписав він пост.

Як видно на фото, Любимова не стримувалася у своїх висловлюваннях. Особливу увагу привертає її фраза: "Брешу офіційно, тому що насрати на тих, кому брешу. Типу: ви знаєте, що я брешу і я це знаю. Але ми тримаємо обличчя і продовжуємо нести все це. Ну як на зустрічі Медведєва з міністрами, ну типу так... "

Дивно те, що користувачі мережі розділилися на два табори: одні підтримували нового миніста, назвавши її "справжньою", а інші обурилися таким словами.

"Який стиль, яка подача! :) Який ж буде у нас офігенний свій "картковий будиночок" про ці часи :)", " Весь путінізм в одній фразі", "країна найкращої літератури світу відразу видно її необтяжений інтелектом погляд і гопниковскі звороти", " А що звучить православно", " Ці тексти це залишки совісті або відсутність розуму?", "Вміє говорити правду і це добре. Я б з нею випила навіть!)))", - писали під постом.

Все б нічого, але у мережі з'явився знімок, на якому вона одягла футболку з матірною фрази.





У соціальних мережах повідомляють, що після призначення футболка з Любимової спливла на просторах Інтернету. При цьому думки росіян з приводу фотографії розділилися: хтось вважає знімок іронічним, а для інших таке фото виявилося неприйнятним.



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