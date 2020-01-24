В штабі ООС назвали наступні ділянки, які, ймовірно, будуть запропоновані українською стороною на переговорах про розведення сил Донбасі

Інформацію українським журналістам підтвердив заступник командувача Операцією Об'єднаних сил Богдан Бондар, передає espreso.tv .

Виділяють три ділянки: КПВВ "Гнутово"; залізничний міст у Станиці Луганській та Новоселівка Друга - в районі Авдіївки:

«Ці ділянки обиралися з урахуванням завдань, які були визначені "нормандським форматом", щоб вони давали додаткові гуманітарні можливості для місцевого населення», - йдеться в заяві командувача ООС. Бондар також говорив про можливість додаткового розгортання і роботи КПВВ:

«…варіант в районі залізничного мосту в районі Станиці Луганській - це можливість у подальшому відновлення залізничного сполучення. В тому числі для перевезення як пасажирів, так і різного роду гуманітарних вантажів».

Також зазначається, що населення не ризикує при розведенні на даних ділянках опинитися в так званій «сірій зоні»:

«Все це буде відбуватися або на дорожніх коридорах або з урахуванням того, щоб населені пункти, вулиці не потрапляли на ділянки розведення», - сказав представникам ЗМІ Богдан Бондар.

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Путін незадоволений тим, що Україна почала озвучувати своє бачення розвитку ситуації на Донбасі, тож він пішов на ескалацію конфлікту.

Про це в коментарі журналістам розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

За його словами, до військового загострення на Донбасі призвів цілий комплекс причин.

В першу чергу, це реакція Володимира Путіна на пропозицію України щодо додаткових умов для проведення виборів на окупованих територіях.

Київ наполягає: спершу відновлення контролю над кордоном, а потім вибори в ОРДЛО, але офіційний Кремль не влаштовує подібний сценарій.

По-друге, інтенсивність обстрілу позицій сил ООС збільшилася відразу після заяв Кремля, зокрема Лаврова, про те, що Україна нібито не виконує політичну частину Мінських угод.

"Ескалація військового напруги – постійна практика Росії – носить показовий характер. Кремль демонструє, що окупаційні адміністрації можуть будь-якої миті йти на ескалацію військового напруги. Причому, використовуючи заборонену мінськими домовленостями", - пояснив Снєгірьов.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

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