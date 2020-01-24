В штабе ООС назвали следующие участки, которые, вероятно, будут предложены украинской стороной на переговорах о разведении сил Донбассе
Информацию украинским журналистам подтвердил заместитель командующего Операцией Объединенных сил Богдан Бондарь, передает
Выделяют три участка: КПВВ "Гнутово"; железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая - в районе Авдеевки:
«Эти участки избирались с учетом задач, которые были определены "нормандским форматом", чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения», - идет речь в заявлении командующего ООС. Бондарь также говорил о возможности дополнительных развертываний и работы КПВВ:
«…вариант в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской - это возможность в дальнейшем восстановления железнодорожного сообщения. В том числе для перевозки как пассажиров, так и разного рода гуманитарных грузов».
Замминистра экономики Качка жестко опозорился в Давосе, украинцы негодуют: "Туалетный утенок..."
Звезда "Квартала 95" соблазнила видом в роскошном платье: "Вы шикарная!"
«Мать честная!»: украинская делегация наделала шуму в Давосе, позор попал на камеру
Волочкова выходит замуж, топ самых бесстыжих шпагатов невесты: в грязи, на стекле и без одежды
Также отмечается, что население не рискует при разведении на данных участках оказаться в так называемой «серой зоне»:
«Все это будет происходить или на дорожных коридорах или с учетом того, чтобы населенные пункты, улицы не попадали на участки разведения», - сказал представителям СМИ Богдан Бондарь.
Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин недоволен тем, что Украина начала озвучивать свое видение развития ситуации на Донбассе, поэтому он пошел на эскалацию конфликта.
Об этом в комментарии журналистам рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
По его словам, к военному обострению на Донбассе привел целый комплекс причин.
В первую очередь, это реакция Владимира Путина на предложение Украины о дополнительных условиях для проведения выборов на оккупированных территориях.
Киев настаивает: сперва восстановление контроля над границей, а потом выборы в ОРДЛО, но официальный Кремль не устраивает подобный сценарий.
Во-вторых, интенсивность обстрелов позиций сил ООС увеличилась сразу после заявлений Кремля, в частности Лаврова, о том, что Украина якобы не выполняет политическую часть Минских соглашений.
"Эскалация военного напряжения – постоянная практика России – носит показательный характер. Кремль демонстрирует, что оккупационные администрации могут в любой момент идти на эскалацию военного напряжения. Причем, используя запрещенное минскими договоренностями", - объяснил Снегирев.
Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.
Как сообщала Politeka, Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.
Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".