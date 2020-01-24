В штабе ООС назвали следующие участки, которые, вероятно, будут предложены украинской стороной на переговорах о разведении сил Донбассе

Информацию украинским журналистам подтвердил заместитель командующего Операцией Объединенных сил Богдан Бондарь, передает espreso.tv .

Выделяют три участка: КПВВ "Гнутово"; железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая - в районе Авдеевки:

«Эти участки избирались с учетом задач, которые были определены "нормандским форматом", чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения», - идет речь в заявлении командующего ООС. Бондарь также говорил о возможности дополнительных развертываний и работы КПВВ:

«…вариант в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской - это возможность в дальнейшем восстановления железнодорожного сообщения. В том числе для перевозки как пассажиров, так и разного рода гуманитарных грузов».

Также отмечается, что население не рискует при разведении на данных участках оказаться в так называемой «серой зоне»:

«Все это будет происходить или на дорожных коридорах или с учетом того, чтобы населенные пункты, улицы не попадали на участки разведения», - сказал представителям СМИ Богдан Бондарь.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин недоволен тем, что Украина начала озвучивать свое видение развития ситуации на Донбассе, поэтому он пошел на эскалацию конфликта.

Об этом в комментарии журналистам рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

По его словам, к военному обострению на Донбассе привел целый комплекс причин.

В первую очередь, это реакция Владимира Путина на предложение Украины о дополнительных условиях для проведения выборов на оккупированных территориях.

Киев настаивает: сперва восстановление контроля над границей, а потом выборы в ОРДЛО, но официальный Кремль не устраивает подобный сценарий.

Во-вторых, интенсивность обстрелов позиций сил ООС увеличилась сразу после заявлений Кремля, в частности Лаврова, о том, что Украина якобы не выполняет политическую часть Минских соглашений.

"Эскалация военного напряжения – постоянная практика России – носит показательный характер. Кремль демонстрирует, что оккупационные администрации могут в любой момент идти на эскалацию военного напряжения. Причем, используя запрещенное минскими договоренностями", - объяснил Снегирев.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

Как сообщала Politeka, Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.

Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".